A despertarse Nicolás Montero

Nicolás Montero, secretario de Cultura de Bogotá

A pesar de que el Secretario Distrital de Cultura Nicolás Montero es un estudioso de los temas de cultura ciudadana, su paso por la entidad no lo refleja, no porque esté haciendo mal las cosas, sino porque no se empoderó de este asunto durante el aislamiento preventivo por la pandemia del Covid 19 y prefirió dejarlos en cabeza de la alcaldesa Claudia López, dando la impresión de no estar activo ni a tono con el ritmo de la mandataria local.

Es tanto el inconformismo que hay al interior del gabinete distrital por este asunto que crece el rumor de una posible salida de Montero del cargo de secretario de Cultura de Bogotá y en el Concejo de Bogotá tiene la visión de que está bastante “dormido”, por lo que suena en su reemplazo el nombre de la actual directora de IDARTES Catalina Valencia.