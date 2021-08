“Esperamos que EMSA no se convierta en la próxima Electricaribe”: Maritza Martínez

En medio de un debate en la Comisión V, la senadora Maritza Martínez pidió al ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, ser sincero con el país y decir si el Gobierno Nacional está pensando en enajenar la Electrificadora del Meta.

“Los metenses no quedamos tranquilos con las palabras del Ministro de Hacienda. Insiste en hablar de optimización de activos de la Nación y de valoraciones periódicas para sustentarla, pero no fue enfático en negar o afirmar si existe o no la intención de enajenar la Electrificadora del Meta”, manifestó la congresista.

Recalcó que el no haberse escuchado una negativa tajante por parte del Ministro de Hacienda, sobre cualquier intención o ánimo de privatizar la EMSA, “nos deja verdaderamente preocupados”. Para Martínez Aristizábal está claro que la EMSA debe mejorar en varios aspectos: cobertura, cantidad de usuarios, mejorar la calidad del servicio y continuar haciéndolo de forma rentable y con la vocación social que demanda la necesidad del desarrollo del Meta.

Sostuvo que es necesario verse en el espejo de otras regiones de Colombia donde utilizaron el inconformismo frente a un mal servicio para entregar su operación a un privado y el problema se salió de control.

Lo que esperamos todos es que la EMSA no se convierta en la próxima Electricaribe para el Meta. Que todo esto no derive en que se avanza hacia la enajenación, llega un operador privado y se genera un gran problema social. No le hagan al Meta lo que otros en el pasado le hicieron a la Región Caribe”, sentenció la Senadora llanera.

Finalmente, Como alternativa a las intenciones del Gobierno Nacional, la senadora Maritza Martínez le pidió al Ministro de Hacienda que se acepte la propuesta de la Gobernación del Meta, en el sentido de incrementar la participación accionaria del Departamento y se negocie otro paquete de acciones que le permitan, como Entidad Territorial.