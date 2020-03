Coronavirus: 20 medidas extremas para que no acabe Colombia

Publicidad

Por: Marcial Muñoz

Confidencial Colombia. El tiempo juega a la contra en esta crisis del coronavirus. Ya es tarde para los chinos, italianos, iraníes o españoles, pero Colombia aún puede frenar el virus, al menos en parte. El coronavirus se propaga muy rápidamente y ya se ha instalado en el país. El Covid-19 no sabe de nacionalidades ni entiende de clases sociales.

Hoy lunes 16 de marzo ya estamos en 54 contagiados y el índice de propagación más o menos se duplica todos los días. Con esa proporción de contagios diarios por el Covid-19, y teniendo en cuenta la experiencia de otros países y que es exponencial el contagio, si no somos capaces de pararlo, en más o menos 10 días, Colombia será un caos como otros países de Europa que no tomaron las decisiones drásticas a tiempo y en forma.

Las medidas adoptadas en las últimas semanas, y especialmente días, por el presidente Duque van en la buena dirección, pero a mi juicio aún son insuficientes. Entiendo la dificultar de tomar decisiones drásticas a priori, antes de que la conciencia de la realidad nos golpee con un mazo. Ahora, el sentimiento en las calles es de relativa naturalidad, de conciencia pero no de caos. Repito, aún hay 54 contagios de coronavirus y ningún fallecido. Si no se toman decisiones duras, es posible que haya que tomarlas igualmente cuando los contaminados sean miles y los muertos se cuenten por cientos.

Aprendamos de los errores ajenos en la crisis del coronavirus

Si muchos países europeos han parado casi todo no es porque sean más alarmistas ni más estúpidos que nosotros. No nos creamos los más listos ni vivos en Colombia. Si han parado estos países, poniendo en riesgo las economías y empleos de millones de personas, es porque NO hay otra opción. Bueno sí, la insoportable realidad para cualquier político y ser humano de tener decenas de miles de muertos en pocas semanas por un asesino silencioso.

Vea el mapa en directo de infectados minuto a minuto por el coronavirus.

Estimado presidente Duque: le sugiero 20 medidas que debe tomar o reafirmar más tarde que pronto si no quiere que el país (y su gobierno) colapse y tengamos que enterrar a mucha gente.

20 medidas extremas contra la pandemia

1. Cuarentena obligatoria. Permanencia obligatoria en los domicilios a todas las personas, salvo situaciones de emergencia o necesidad extrema laboral

2. Prohibición de cualquier evento social en el país.

3. Limitación del movimiento de las personas en las calles salvo emergencias o compras de bienes básicos.

4. Limitaciones a las reuniones familiares o personales.

5. Reparto gratuito e individual de guantes de látex en la ciudadanía.

6. Cierre de centros comerciales, edificios públicos, clubes

7. Limitación de la presencia en parques y otros espacios al aire libre.

8. Garantía en la cadena de suministro de los bienes básicos.

9. Cierre total del comercio salvo bienes de primera necesidad: alimentos, aseo, bombas de gasolina, servicios públicos básicos y droguerías.

10. Eliminación total del pico y placa para fomentar el transporte privado.

11. Multiplicación de los vehículos en el transporte público de las ciudades (buses, Transmilenios…).

12. Acuerdos y subvenciones especiales con empresas taxis y plataformas VTC.

13. Habilitación de recintos públicos y hoteles como hospitales de campaña de emergencia en el caso de colapso sanitario.

14. No acercamientos entre personas a menos de un metro de distancia en los espacios públicos.

15. Desinfección diaria de los sistemas de transporte y las calles.

16. Mantenimiento del cierre total de las fronteras.

17. Medidas económicas urgentes para el sostenimiento del sistema: créditos a independientes y empresas

18. Bajada o eliminación de algunos impuestos

19. Suspensión temporal y renegociación de las hipotecas y ayudas al arriendo a los afectados por la crisis económica.

20. Ayudas a la alimentación básica diaria a estratos 1, 2 y 3 mientras se prolongue el estado de alerta sanitaria en el país.

Difícil, muy difícil la posición del presidente. Es tiempo de liderazgos.