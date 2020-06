Duque sentencia a militares acusados de violar niña indígena en Risaralda

Iván Duque, presidente de Colombia

El presidente de Colombia, Iván Duque, reaccionó este miércoles a la denuncia del caso de abuso sexual de una niña indígena en Pueblo Rico, Risaralda, a manos de siete militares adscritos al Batallón San Mateo.

“Seremos implacables en la investigación y tenemos que ser implacables en la sanción”, dijo.

Asimismo, manifestó que en“este país tiene que enfrentar con contundencia y con drasticidad cualquier agresión a un menor, cualquier asesinato o cualquier violación, sea quien sea; aquí no podemos ser tolerantes frente a ninguna de estas conductas. Tenemos que ser drásticos y tenemos que ser imperativos”.

A renglón seguido, Duque dijo: “A mí me duele que se señale a miembros de la Fuerza Pública de haber cometido una violación de una niña indígena, pero vamos a ir hasta el fondo de las investigaciones”.

En el mismo contexto, el Presidente manifestó que “aquí en Colombia estamos unidos contra ese tipo de delitos. Sea el que sea quien lo cometa, seremos implacables en la investigación y tenemos que ser implacables en la sanción”.

En referencia a los militares implicados en el caso, Duqueo advirtió que “si nos toca estrenar con ellos la cadena perpetua, la vamos a estrenar con ellos y con cualquiera que quiera pisotear la dignidad de un niño, que quiera pisotear la transparencia y la inocencia de cualquier niño”.

Así mismo, aseveró que ya le impartió instrucciones al Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para que apoye a la Fiscalía General de la Nación en el caso.

“Frente a este caso, que me duele y me conmueve, le he pedido al Ministro de Defensa que contribuya con todo lo que se requiere a la Fiscalía General de la Nación para establecer responsabilidades”, recalcó.

Reiteró que “si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos, lo haremos con ellos, pero la vamos a inaugurar para que cojan escarmiento esos bandidos, esos sinvergüenzas que creen que pueden pasar por encima de la dignidad de nuestros niños en Colombia. Aquí estamos unidos también para protegerlos a ellos”.

Tales afirmaciones las hizo el Presidente Duque durante el evento de la firma del acta de inicio de las obras del Regiotram de Occidente, una nueva opción de movilidad que conectará a los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza con el centro de Bogotá, a través del tren de cercanías.