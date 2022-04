El delito por el que Corte Suprema sentencia a Luis Alfredo Ramos

La Corte Suprema de Justicia ha confirmado hoy miércoles la condena de 7 años y 11 meses contra el exsenador Luis Alfredo Ramos Botero. El Tribunal consideró que Ramos recibió dinero del paramilitar Miguel Arroyave en una reunión de finales de 2000 en Medellín en el centro comercial Obelisco y en la que también habría participado alias Jota.

La decisión inicial de la Corte deja claro que Ramos “contaba con la experiencia y preparación para comprender la ilicitud de su obrar, no obstante lo cual se determinó en la comisión de la conducta punible”. No se trató en este proceso, desde luego, de cuestionar las relaciones sociales o políticas del procesado que por sí mismas no denotarían una situación objetiva de peligro para la seguridad, sino de la manera en que se articuló con un grupo armado al margen de la ley para alcanzar propósitos electorales”, advierte la sala penal en la decisión.

Multa millonaria e inhabilitación

Además de los 7 años y 9 meses Ramos tiene afrontar en prisión Ramos, también debe pagar una multa de $7.000 millones y la sanción de inhabilidad de por vida. La condena explica que se da por los delitos de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales, citando varios testimonios de reconocidos paramilitares.