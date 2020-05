El ex ministro Andrés Felipe Arias fue condenado en Colombia por el escándalo de Agro Ingreso Seguro

En un histórico fallo con 5 votos a favor y 4 en contra, la Corte Constitucional ordenó a la Corte Suprema de Justicia, revisar la condena del ex ministro de Agricultura del gobierno Uribe, Andrés Felipe Arias, quien permanece tras las rejas purgando una condena de 17 años por el escándalo de corrupción de Agro Ingreso Seguro.

La decisión de la Corte Constitucional se da tras fallar una tutela interpuesta por Arias, quien ahora podrá interponer un recurso para una segunda revisión de su condena.

Este fallo de la Corte le abre la puerta a 230 funcionarios del Estado condenados por temas de corrupción, parapolítica, entre otros, que ahora también podrán pedir que se revisen sus condenas proferidas por la Corte Suprema de Justicia.

Antes de conocerse esta decisión, la Corte Suprema de Justicia se declaró en sesión permanente desde esta mañana para discutir este caso.

Este fallo no sólo tiene impacto en lo jurídico por lo que puede desencadenar un choque de trenes en la justicia, sino, que tiene un trasfondo político por que Andrés Felipe Arias es un hombre cercano a ex presidente Álvaro Uribe Vélez, que esta semana se refirió al caso y señaló que de ser declarado inocente no descartaría considerarlo como candidato presidencial del Centro Democrático en 2022.

Cabe aclarar que pese a ganar la tutela el ex ministro Andrés Felipe Arias deberá permanecer privado de las libertad en la guarnición militar donde está desde que fue extraditado al país desde Estados Unidos, país que no le otorgó asilo y donde permaneció luego de fugarse de Colombia en su momento.