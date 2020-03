Desde el 9 de noviembre de 1880, los habitantes de Croacia no experimentaban un terremoto como el que sufrieron el pasado sábado. El desastre natural sacudió el país europeo mientras atravesaban una cuarentena parcial a causa del coronavirus COVID-19.

Edificios derrumbados y carros aplastados fueron el común denominador de los videos difundidos este sábado en las redes sociales del terremoto. Por suerte no hubo víctimas mortales, aunque se reportó una decena de heridos y pérdidas materiales.

La catedral de Zagreb sufrió algunos daños, en el terremoto de 1880 había sido destruida. Se registraron dos sismos de magnitud 5,4 y 4,6 con una diferencia de 35 minutos que empezaron temprano en la mañana.

New| Croatia🇭🇷 shaken by a 6.0-magnitude tremor that came just days after the country went on lockdown in the face of the #COVID-19 pandemic. Croatia's Zagreb is experiencing the aftermath of a major #earthquake that destroyed buildings in the city left some without electricity pic.twitter.com/T1Be1DNEY9

— -🇦🇺🇺🇸🇦🇺- (@Frolencewalters) March 22, 2020