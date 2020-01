Terremoto de 7.7 grados sacude a Cuba y Jamaica, hay alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7.7 se sintió frente a las costas de Jamaica y Cuba a las 14:23 horas locales, a una profundidad de 10 kilómetros, reportó el Centro de Nacional de Información Sísmica de Estados Unidos.

De acuerdo con la dependencia del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) el sismo se registró a 114 kilómetros de Hanover, Jamaica.

A M7.7 earthquake has occurred 125km NNW of Lucea, Jamaica https://t.co/G0WbobS0wF A link to the Did You Feel It Form can be found here: https://t.co/OfQkTR3zuC pic.twitter.com/A7vK0sYA4Z

— USGS (@USGS) January 28, 2020