Supermartes: Joe Biden suma varias victorias, pero Sanders se lleva la joya de la corona

El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el senador por Vermont, Bernie Sanders, se convirtieron en los claros protagonistas del Supermartes, jornada en la que 14 estados y un territorio estadounidense celebraron primarias demócratas. Biden lideró en número de victorias al ganar en nueve de los catorce estados, según los datos publicados por las autoridades locales, pero Sanders se lleva la joya de la corona: California. Eso sí, Biden se hace también con el estado clave de Texas, con 228 delegados.

Sanders sí ha liderado los resultados de las primarias demócratas en California, uno de los estados más importantes del Supermartes junto a Texas por el número de delegados que reparte, un total de 415.

Hasta la celebración de estas primarias, Sanders contaba con una ligera ventaja en número de delegados del Partido Demócrata frente a los que acumulaba Biden, que al inicio de la carrera por la nominación demócrata se había perfilado como el principal favorito y no tuvo un buen inicio en Iowa.

Por su parte, el multimillonario empresario, Michael Bloomberg, ha logrado solo una victoria en Samoa Americana, que le brindó sus primeros cinco delegados de la noche, tras haber desembolsado alrededor de 500 millones de dólares de su fortuna en una de las citas clave de la temporada en la búsqueda por la nominación del partido.

Al cierre de las primeras mesas electorales, Biden sacó músculo al lograr triunfos en Virginia y Carolina del Norte mientras Sanders se embolsó Vermont, repartiendo así delegados entre el favorito del establishment del partido (tras la salida del ex alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, o la senadora por Minnesota, Amy Klobuchar) y el abanderado del ala más progresista.

Poco después, a las 8 de la noche, hora local en la costa este del país, el ex vicepresidente de EEUU arrancó con una nueva conquista en Alabama, que una hora después estuvo seguida de otra más en Oklahoma al tiempo que Sanders sumó Colorado. Conforme transcurrió la noche, Biden también ganó en Tennessee, Arkansas y Minnesota. Por su parte, el senador de Vermont se llevó Utah.

Biden habló desde Los Ángeles, California, antes de que cerraran las urnas en dicho estado, donde agradeció los apoyos de Klobuchar y Buttigieg. “Esta campaña está viva y hará que Donald Trump tenga que hacer las maletas”, aseguró, criticando a la prensa que hace unas semanas daba su candidatura por muerta.

El ex vicepresidente de Estados Unidos recordó la presidencia de Barack Obama y se comprometió a ofrecer coberturamédica asequible para todos, así como a lograr precios más baratos para los medicamentos o plantar cara a los fabricantes de armas de fuego. “Wall Street no construyó este país, ustedes lo hiciero”, incidió al tiempo que animó a los votantes a “recuperar de nuevo el control” de Estados Unidos.

The press and the pundits declared us dead — but tonight has made clear that we are very much alive. We're building the campaign that can unite the party and beat Donald Trump — but we need your help to do it.

Chip in to keep this momentum going: https://t.co/QgjqRYLxiB

— Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) March 4, 2020