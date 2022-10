Renuncia el nuevo procurador general del Estado de Perú

Foto: tomada de infobae.com

El procurador general del Estado de Perú, Javier León, ha anunciado su renuncia al cargo este domingo después de que fuese designado para el puesto el pasado jueves.

León habría dimitido por las informaciones que se han difundido en los últimos días que señalaban que fue investigado por la Fiscalía por el presunto delito de fraude procesal a favor del empresario y narcotraficante Fernando Zevallos, alias ‘Lunarejo’, dueño de Aero Continente hasta su condena por tráfico de cocaína en 2005.

“Yo me siento orgulloso de estar aquí, pero desafortunadamente este hecho no solo me afecta a mí, sino afecta a mi familia y, en medida de eso, he tomado la decisión de declinar el cargo”, ha indicado el abogado en una conferencia de prensa.

León ha asegurado que “jamás” ha cometido un acto ilícito y ha calificado la denuncia en su contra de “maliciosa”.

El pasado jueves, el Gobierno peruano retiró del cargo a la procuradora María Caruajulca Quispe por un informe que advertía de que había sido designada en el puesto a pesar de no haber presentado una declaración jurada que demostrase que no tenía procesos en su contra.

Según la resolución, las autoridades dieron por concluida la designación de Caruajulca “por pérdida de confianza”, mientras que expresaban su agradecimiento “por los servicios prestados”, recogió ‘El Comercio’.