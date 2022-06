No va más el lenguaje inclusivo en las escuelas de Argentina

El Ministerio de Educación de Buenos Aires comunicó el 9 de junio a todas las escuelas de la ciudad, tanto privadas como públicas, que regulará el uso de lenguaje inclusivo, es decir, aquel que utiliza ‘e’, ‘x’, ‘@’ u otros caracteres para neutralizar el género. Con esta regulación la capital argentina se convierte en la primera jurisdicción de ese país en fijar una posición sobre este tema en la educación.

El argumento utilizado por las autoridades para la regulación es que el lenguaje inclusivo puede suponer una barrera que dificulta el aprendizaje. “La lengua española brinda muchas opciones para ser inclusiva sin necesidad de tergiversar la lengua, ni de agregar complejidad a la comprensión y fluidez lectora”, afirmaron en la resolución.

El gobierno, además, envió a los establecimientos una guía de prácticas y recomendaciones para una comunicación inclusiva, según informa el diario argentino ‘La Nación’. En dichas guías los profesores encontrarán las formas en que sí se puede usar un lenguaje no sexista, porque no deforman la lengua y no ponen trabas al aprendizaje de la lectura y la escritura.

Los profesores deberán a partir de ahora en Buenos Aires “desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza. Nosotros formarnos a chicos para que sean personas libres, y para eso tienen que poder decidir sobre la base de la información. Si son chicos que están aprendiendo a leer, que tienen dificultades en la comprensión y en la escritura con fluidez, como vimos en una gran proporción de chicos de tercer grado, y le damos textos que tienen barreras, obstáculos, como la x o el @ no les estamos permitiendo formarse correctamente. Porque no van a aprender las reglas, y no van a poder después decidir usarlas», afirman las autoridades del país.

La RAE y Francia contra el lenguaje inclusivo

La RAE aprobó por unanimidad de todos sus miembros el dictamen contrario a adaptar el lenguaje inclusivo en la Constitución Española que le solicitó, en dos ocasiones y generando notable polémica, la entonces vicepresidenta del Gobierno español Carmen Calvo. Tras deliberar, la Academia no encontró razones para cambiar su criterio lingüístico. El informe emitido por la Docta Casa razonaba entonces que ese critero estaba ampliamente aceptado en el ámbito de la lengua española. «No hay que sospechar que la doctrina se vaya a cambiar ni cabe esperar que se hagan recomendaciones sobre cambios en el lenguaje. La RAE no hace políticas legislativas, sino que simplemente explica cómo hablan la mayoría de los hablantes y recoge las normas», apuntaba en su día Muñoz Machado, director de la institución.

El ministerio de Educación Nacional, Juventud y Deportes prohibió el lenguaje inclusivo en los colegios franceses en 2021. Una circular publicada en el Boletín Oficial del Estado sostenía que este tipo de escritura “constituye un obstáculo para la lectura y la comprensión de la escritura”. La escritura inclusiva es, según explicaba el ministro francés, “un obstáculo para la lectura y la comprensión», y añadía que «la imposibilidad de transcribir textos verbalmente con este tipo de escritura dificulta la lectura en voz alta y la pronunciación, y en consecuencia el aprendizaje, especialmente para los más pequeños”. Finalmente, indicaba en el escrito que esta ortografía puede evitar que los niños que padecen ciertas “discapacidades o problemas de aprendizaje”