Muere a los 99 años el príncipe Felipe, duque de Edimburgo

El príncipe Felipe, duque de Edimburgo, ha fallecido este viernes a los 99 años, según ha confirmado Buckingham Palace, que ha indicado que “ha muerto en paz en el castillo de Windsor”.

“Es con gran tristeza que Su Majestad la Reina anuncia la muerte de su querido esposo, Su Alteza el príncipe Felipe, duque de Edimburgo”, ha señalado Buckingham Palace en un breve comunicado publicado a través de su página web.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021