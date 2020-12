Maduro asegura que deja la Presidencia de Venezuela si la oposición gana las parlamentarias

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado este martes que si la oposición gana las elecciones parlamentarias de este domingo, él dejará el cargo.

“Dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela. Si vuelve a ganar la oposición en la Asamblea Nacional, yo me voy de la Presidencia, yo no me quedaré más aquí”, ha anunciado Maduro durante un acto en un teatro de Caracas.

“Si la oposición gana más votos que nosotros y nos gana las elecciones del domingo, ya asumiremos y tomaremos otro camino”, ha dicho el presidente de Venezuela, quien a su vez ha comunicado que acepta “el reto” de la oposición, que considera los comicios “un plebiscito”.

Anuncios

“Ellos dicen que este domingo será un plebiscito. Entonces he pensado, quiero que me entiendan, soy un guerrero, no me he rendido y nunca lo haré, y por eso le digo a la oposición que acepto el reto”, ha afirmado.

En ese sentido, el presidente Maduro ha pedido a la población que acuda a las urnas este domingo, pues en caso de no hacerlo, serán otros quienes decidan por ellos, ha dicho durante el encuentro con representantes de los partidos y movimientos sociales del ‘chavismo’, televisado por la cadena pública venezolana.

“Sé que el pueblo va a salir a votar y tendremos un gran triunfo de la revolución bolivariana”, pues la victoria supondría el triunfo sobre las “consecuencias criminales” que ha traído consigo la derecha, quien apoyándose en la “injerencia extranjera imperial”, ha estado exigiendo “bloqueos” y “sanciones” económicas.

Los venezolanos están llamados de nuevo a las urnas para renovar su Asamblea, en manos de la oposición desde los comicios del 6 de diciembre de 2015, entre las acusaciones vertidas por la facción opositora que ha decidido no concurrir a estos comicios, asegurando que se cometerá fraude.

Arreaza invita a los embajadores a que actúen como observadores

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha invitado este martes a los embajadores extranjeros presentes en el país a que acudan este domingo a los colegios electorales para que “puedan ver la verdad del pueblo venezolano que no se ve en los medios occidentales”.

“Ojalá que nuestros queridos embajadores y embajadoras puedan pasear el domingo, que puedan ver la verdad del pueblo de Venezuela que no se ve en los medios occidentales”, ha dicho Arreaza durante una reunión con el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En este encuentro, en el que también han participado algunas de las delegaciones diplomáticas presentes en Venezuela, Arreaza ha defendido que los comicios de este domingo serán una nueva ocasión para “reinstitucionalizar” la Asamblea Nacional, la cual, ha dicho, “entró en conflicto con el resto de los poderes en Venezuela” en los últimos años.