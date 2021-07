Lo que se sabe de ‘Elsa’ primer huracán de la temporada en el Atlántico

La tormenta tropical ‘Elsa’ ha ganado fuerza en las últimas horas y es ya el primer huracán de la temporada en el océano Atlántico, mientras sigue su ruta hacia las islas Barbados y amenaza a otros países de la zona, como República Dominicana, Haití y Cuba.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos ha confirmado en un boletín emitido a primera hora de este viernes que ‘Elsa’ ya sopla con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, lo que le convierte en un huracán de categoría 1.

Here are the 11 AM AST Key Messages for Hurricane #Elsa, now crossing the southern Leeward Islands. New watches and warnings issued for portions of Hispaniola and for Jamaica. More info: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/hugeTWUUbv

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 2, 2021