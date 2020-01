Justin Trudeau indica que misil iraní derribó avión en Teherán

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, asegura que el avión ucraniano que se desplomó en Teherán fue derribado por Irán.

“Tenemos inteligencia de múltiples fuentes, incluidos nuestros aliados y nuestra propia inteligencia y la evidencia indica que el avión fue derribado por un misil tierra-aire iraní. Esto puede haber sido involuntario”.

La madrugada del pasado miércoles se desplomó el avión Boeing 737 ucraniano con destino a Kiev causando la muerte de 176 personas, de las cuales 63 eran canadienses. También viajaban personas de nacionalidad iraní, ucraniana, afgana y sueca.

Trudeau infirmó que Canadá trabajará con sus aliados para llevar a cabo una investigación completa sobre las causas del accidente.

La versión de Irán es que la aeronave se desplomó debido a una falla técnica, pero no

se ha podido comprobar debido a que la caja negra del avión resultó dañada.

Al respecto del siniestro, el presidente Donald Trump dijo este mismo jueves que si bien no tuvo nada que ver “con nosotros”, el accidente es “sospechoso”.

En redes sociales se ha viralizado un video del supuesto momento en el que los misiles impactaron a la aeronave, aunque no existe aún confirmación de fuentes oficiales.

New, unconfirmed video on Telegram claiming to show the moment when Ukrainian Int’l Airlines flight #PS752 was shot down early Wednesday morning, January 8.#IranPlaneCrash #ukraineplane#Ukraine737Crash#TehranCrash pic.twitter.com/0Tuw3Jk8yW

— Ansu PHP (@Ansu2024) January 9, 2020