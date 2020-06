John Bolton, ex asesor de seguridad de Donald Trump

Y estalló el escándalo. Pocos meses antes de las elecciones al cargo más poderoso en el mundo político global, el ex asesor de seguridad del Presidente Trump revela comportamientos que, de ser ciertos, podrían acarrearle una condena por obstrucción a la justicia y alta traición.

Según informa el New York Times en su edición digital, que será portada en todos los medios mañana, John Bolton, que fuera el cargo de más alta confianza de Trump en el campo de la seguridad, revela que en su próximo libro conductas que podrían haber sido investigadas en el proceso de “impeachement” que realizó el Congreso y Senado de los Estados Unidos el año pasado. Bolton describe varios episodios en los que el presidente expresó su voluntad de detener las investigaciones criminales “para, de hecho, dar favores personales a los dictadores que le gustaban”, citando casos que involucran a grandes empresas en China y Turquía. “El patrón parecía una obstrucción de la justicia como una forma de vida, lo cual no podíamos aceptar”, escribe Bolton, y agrega que informó sus preocupaciones al Fiscal General William P. Barr, relata el diario neoyorkino.

Bolton también agrega una acusación nueva y sorprendente al decir que Trump vinculó abiertamente las negociaciones comerciales con su propia fortuna política al pedirle al presidente Xi Jinping de China que compre muchos productos agrícolas estadounidenses para ayudarlo a ganar estados agrícolas en las elecciones de este año. Trump, escribe, estaba “suplicándole a Xi que se asegurara de ganar”. Hizo hincapié en la importancia de los agricultores y aumentó las compras chinas de soja y trigo en el resultado electoral “. Esta conversación sucedió en la cumbre del G-20 en Osaka. Según relata el Sr. Bolton en su libro, la conversación volvió al acuerdo comercial, y Trump “propuso que por los desequilibrios comerciales restantes de $ 350 mil millones (por la aritmética de Trump), Estados Unidos no impondría aranceles, pero nuevamente volvió a importar Xi para comprar la mayor cantidad de granjas estadounidenses. productos como China “.

La acusación de que Trump le pidió al líder de un importante adversario de los EE. UU. que lo ayudara a ganar las próximas elecciones reverberará en Washington seis meses después de que Trump fuera acusado por cargos de que solicitó ayuda de Ucrania con su oferta de reelección. Trump le pidió abiertamente a Ucrania que investigara a su oponente demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden el año pasado, y se negó a aceptar la conclusión de las agencias de inteligencia estadounidenses de que Rusia interfirió en las elecciones de 2016 para tratar de ayudarlo a ganar. Este hecho se enmarca dentro de la campaña electoral, cuando la campaña de Trump ha tratado de hacer de China un tema central de las elecciones de 2020, presentando al presidente como más duro con Beijing que Biden.

El libro, “La habitación donde sucedió”, fue obtenido por The New York Times antes de su publicación programada para el próximo martes y ya se ha convertido en una autentica tormenta sobre Washington, y en un best seller número 1 en Amazon incluso antes de que llegue a las librerías. El Departamento de Justicia presentó una demanda de última hora contra Bolton esta semana para detener la publicación, incluso cuando los críticos de Trump se quejaron de que Bolton debería haber presentado durante los procedimientos de juicio político en lugar de guardar su cuenta para un contrato de libros de $ 2 millones.