Insólito: 24 años de cárcel por blasfemar en Facebook

Insólito. El Tribunal Supremo del estado nigeriano de Kano (norte) ha condenado este miércoles a 24 años de cárcel a un hombre por “blasfemia” en una serie de comentarios publicados en su cuenta en la red social Facebook considerados como críticos con Mahoma y el islam. El condenado, Mubarak Bala, es presidente de la Asociación Humanista de Nigeria y fue arrestado en su vivienda en Kaduna en abril de 2020. Sus publicaciones habían desatado críticas entre musulmanes en el norte del país, donde esta comunidad es mayoritaria.

Bala, que permaneció dos años en prisión sin que se presentaran cargos contra él, compareció el martes ante un juez y se declaró culpable de los cargos presentados contra él por los comentarios en Facebook, tras lo que ha sido sentenciado a 24 años de cárcel, según ha informado el diario nigeriano ‘The Premium Times’.

El presidente de Humanists International, Andrew Copson, ha afirmado que “se trata de un día de vergüenza para las autoridades nigerianas, que han impuesto un castigo impensable contra un hombre inocente”. “Durante dos años, los derechos fundamentales de Mubarak a la libertad y un juicio justo fueron violados de forma consistente”, ha denunciado.

Apelaciones públicas

“Ha sido imputado y declarado culpable de unos delitos que no son más que expresar una opinión no religiosa. Pedimos a las autoridades nigerianas que retiren esta condena totalmente injusta y desproporcionada y que liberen a nuestro amigo y colega inocente, solo culpable de dar su opinión en una red social como Facebook”, ha zanjado en un comunicado en su página web. En el estado de Kano, de mayoría musulmana, hay cortes seculares e islámicas, si bien estas últimas no usan la ‘sharia’ para juzgar a aquellos que no sean musulmanes. Desde que estos tribunales fueron reinstaurados en 1999 sólo se ha aplicado una de las sentencias de muerte que han dictado.

Todas las noticias de la guerra de Ucrania y el mundo en este enlace: noticias internacional