Guaidó reprocha a Petro que le retire el reconocimiento por Maduro

El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, ha reprochado al nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, que le haya retirado el reconocimiento como presidente de Venezuela en favor de Nicolás Maduro, quien considera que “ampara el terrorismo mundial“.

“Hubiese esperado que su primera decisión no hubiese sido acercarse a quien hoy ampara el terrorismo mundial en Venezuela”, ha declarado este viernes Guaidó en rueda de prensa recogida por la prensa venezolana.

Guaidó, quien es reconocido como presidente venezolano por Estados Unidos, ha subrayado que está haciendo gestiones para establecer una interlocución directa con Petro, al que ha cuestionado por designar a Armando Benedetti como embajador en Venezuela.

“Hubiese esperado que el presidente Petro empezara por la atención a los migrantes y refugiados que huyen de la dictadura, de la violación de los derechos humanos y del hambre y no por hablar de un embajador u otro, con un implícito reconocimiento a un dictador que más bien abona en la dirección de las disidencias de las FARC, del ELN, del narcotráfico, etcétera”, ha argumentado.

En cuanto a las negociaciones entre el Gobierno y la oposición, Guaidó ha reiterado la disposición de la Plataforma Unitaria de retomar los contactos en México y lograr un acuerdo en materia humanitaria y política “que otorgue licencias y utilice el levantamiento progresivo de sanciones”.

Guaidó también se ha referido a las primarias opositoras, previstas para 2023, en la que se elegirá al candidato presidencial que enfrentará a Maduro. “Las primarias son para consolidar la unidad, no se trata de quien tiene más votos. Maduro es minoría, no tiene ni respeto ni respaldo. El candidato que no puede ser derrotado es la unidad, la unidad derrota a la dictadura por la calle del medio una y otra vez”, ha indicado.

Además, sobre los ejercicios militares que se realizarán en Venezuela con la participación de militares de China, Rusia e Irán en los próximos días, Guaidó denunció que se trata de una “provocación” a Estados Unidos. “Maduro trae la guerra al continente, son ejercicios de provocación a un hemisferio que procura paz y crecimiento. Maduro no solo es una amenaza para los venezolanos sino para el hemisferio entero“, ha argumentado.

“¿El presidente Petro cree que puede lidiar con un dictador como éste con vínculos con el terrorismo internacional simplemente por afinidad ideológica o económica”, ha remachado.