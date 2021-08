Feministas le ganan batalla a Gokú en Argentina: el ánime no va más en TV

Imagen de referencia

En las últimas horas el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires (Argentina) presentó una nota ante la Defensoría del Público de la esa nación, en la que denunció por “violencia simbólica” a un episodio de la serie “Dragon Ball Super”, que se emite por la cadena Cartoon Network.

De acuerdo con la querrella, el capítulo de la nueva temporada “reproducía el ejercicio de violencia sexual por parte de un mayor hacia una menor, en un contexto de aceptación social, en el que se naturalizaba la vulneración de una niña”.

En el comunicado del gobierno se puso énfasis en que Dragon Ball Super era transmitida en Cartoon Network, un canal que “se ubica como la 1era señal infantil de cable y alcanza a las y los niños de entre 4 a 11 años con cable”.

El comunicado del gobierno adelantó que tal vez en un futuro podrían censurar todas las escenas problemáticas de la serie (que no son tantas) y volver a ponerla al aire, pero tendremos que esperar para ver si eso ocurre o no. Una situación similar ocurrió en España, donde la Comunidad Valenciana mantiene desde hace varios años una prohibición de Dragon Ball por el sexismo de personajes como Bulma y Milk, y a pesar de que hay muchas quejas de fanáticos para que se vuelva a transmitir en la televisión, estas no han sido escuchadas.

En respuesta a la querella interpuesta por le Gobierno, la cadena Cartoon Network decidió sacar del aire el programa, lo que ha generado indignación entre los fans de la popular serie animada.