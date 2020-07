Cataluña extiende obligación de usar tapabocas aunque haya distancia social

Imagen de referencia

La Generalitat de Cataluña obligará finalmente a llevar tapabocas incluso en los casos en los que pueda mantenerse la distancia social. Así lo ha confirmado este miércoles el president Quim Torra al anunciar que Protección Civil de Cataluña (Procicat) aprobará la medida de manera inmediata y entrará en vigor mañana.

La decisión se toma como consecuencia de la situación de la comarca del Segrià (Lleida), que el Govern ha confinado por un rebrote de coronavirus. Torra ha defendido que el Govern está “24 horas al día mirando lo que está pasando en los hospitales de Lleida, haciendo medidas de rastreo y de protección” y ha asegurado que quieren descentralizar la gestión de la zona confinada para que los ayuntamientos tengan todo el apoyo. Cabe recordar que la región alberga más de la mitad de los brotes que ocurren actualmente en España.

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ya explicó ayer que hoy se decidiría sobre el uso obligatorio del tapabocas entre los ciudadanos más allá de que se pueda mantener la distancia de seguridad. Fue la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, quien propuso ayer al Govern extender la obligación a toda Cataluña.

Hasta ahora, la obligatoriedad del tapabocas está vigente en los casos en los que no se puede garantizar esta distancia pero desde mañana, esa no será condición suficiente para no utilizar este elemento de protección.

Preguntado por esta cuestión durante una entrevista en Catalunya Ràdio, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha sostenido que el uso de tapabocas ya es obligatorio en toda España, excepto en casos de patologías respiratorias: “Si alguna comunidad autónoma va más allá, no tengo nada que decir”.

Con información de nuestro aliado ElEconomista.es