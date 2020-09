Brasil declara ‘persona non grata’ al personal diplomático de Venezuela

El Gobierno de Brasil ha declarado este viernes como ‘persona no grata’ a todo el personal diplomático de Venezuela en el país, según ha informado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Así, los funcionarios del Gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, no serán considerados como representantes legítimos de Venezuela en Brasil. El Ministerio de Exteriores ha subrayado que la declaración de ‘persona non grata’ no incluye la expulsión de los diplomáticos, según la nota recogida por la prensa brasileña.

Además, ha trasladado que si los representantes venezolanos deciden quedarse en Brasil no tendrán su estatus diplomático o consular, lo que supone también la pérdida de privilegios y la inmunidad.

“La declaración de ‘persona non grata’ no equivale por tanto a la expulsión o a cualquier otra medida de retirada obligatoria del territorio nacional”, han precisado desde el Gobierno.

El Gobierno de Brasil del presidente Jair Bolsonaro ha ordenado en varias ocasiones la retirada de funcionarios de su cuerpo diplomático en Venezuela, así como la expulsión de representantes venezolanos de Brasil.

Tras la expulsión de 34 diplomáticos venezolanos de Brasil, el juez del Tribunal Supremo Federal Luís Roberto Barroso revocó esa orden y pidió al Ejecutivo explicaciones que justificaran esta decisión.

El mandatario brasileño ha reconocido en varias ocasiones la legitimidad del líder de la oposición Juan Guaidó como autoproclamado presidente de Venezuela.

Europa Press