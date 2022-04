Boris Johnson realiza visita sorpresa a Kiev para reunirse con Zelenski

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se ha reunido con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en una visita sorpresa del mandatario británico al país como gesto de respaldo al Gobierno ucraniano en su lucha contra la invasión rusa del país.

La Embajada ucraniana en Londres ha publicado este sábado en Twitter una foto del encuentro entre ambos líderes, acompañada de un breve mensaje: “Sorpresa”.

Surprise 😉 pic.twitter.com/AWa5RjYosD

— Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) April 9, 2022