Biden propone a la ex diplomática Samantha Power como nueva directora de USAID

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha propuesto que Samantha Power, antigua embajadora ante la ONU durante la Presidencia de Barack Obama, sea la próxima administradora de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

El nombre de Power ya había figurado en las quinielas para otros altos cargos de la Administración y finalmente Biden le ha encargado “apoyar a los vulnerables, iniciar una nueva era de progreso y desarrollo humano, y promover los intereses estadounidenses a nivel mundial” al frente de la USAID.

“Es una voz de conciencia y claridad moral de renombre mundial, cuestionando y uniendo a la comunidad internacional para defender la dignidad y la humanidad de todas las personas”, ha enfatizado Biden, en un comunicado en el que ha dicho conocer “de primera mano” las aptitudes de su candidata.

President-elect Biden has nominated Ambassador Samantha Power as USAID Administrator.

A leading voice for humane and principled American engagement in the world, she will rally the international community and work with our partners to confront the biggest challenges of our time. pic.twitter.com/Gv9G8CLrI5

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 13, 2021