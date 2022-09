A sus los 87 años muere el pianista de jazz Ramsey Lewis

Imagen de archivo de Ramsey Lewis

El pianista y compositor estadounidense de jazz Ramsey Lewis murió este lunes en su casa de Chicago a los 87 años, según informó su familia en un comunicado.

El tres veces ganador de un premio Grammy y profesor de Jazz de la Dotación Nacional para las Artes de Estados Unidos (NEA, por sus siglas en inglés) falleció “tranquilamente” en su casa.

En 1956, publicaron su primer álbum, ‘Ramsey Lewis and His Gentlemen of Jazz’. Tres años después, Lewis fue invitado a actuar con el trío en Birdland, en Nueva York. Su actuación de tres semanas les llevó a actuar en el Festival de Jazz de Newport y en el Village Vanguard, y a grabar con Max Roach, Clark Terry y Sonny Stitt.

Lewis se abrió paso en solitario a lo grande en 1965 con el primer éxito de ventas, ‘The In Crowd’. A esta canción elegantemente funky y ganadora de un Grammy (escrita por Dobie Gray) le siguieron otros dos éxitos en las listas, ‘Hang on Sloopy’ y ‘Wade in the Water’.

A lo largo de los años, Lewis actuó y grabó en una notable variedad de entornos musicales. A lo largo de los años 70, abrazó el R&B y la música latina sin abandonar el jazz convencional. En 1983, en el álbum ‘Reunion‘, reconstituyó su trío más famoso.

Entre sus muchos honores se encuentran cinco doctorados honoríficos y un premio NAACP Image Award al artista de jazz más destacado. El single ‘The In Crowd’ fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy, y sus recuerdos personales residen en el Instituto Smithsoniano. En 2007, Lewis recibió el premio ‘National Endowment for the Arts Jazz Master Award’, que lo situó en la sagrada compañía de leyendas del piano como Ahmad Jamal, Chick Corea, McCoy Tyner, Dr. Billy Taylor y Cecil Taylor.