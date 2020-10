Toque de queda para menores en Córdoba durante el fin de semana

El gobernador de Córdoba Orlando Benítez, decretó la medida del toque de queda para menores de edad durante los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre, durante las 24 horas del día.}

Con la decisión el mandatario local busca evitar que los niños salgan a pedir dulces a las calles o que puedan participar en las fiestas que se podrían organizar para celebrar esa tradición. Este medida prohíbe también el consumo de licor en todo el territorio.

El alcalde de Montería Carlos Ordosgoitia por su parte, prohibió también el consumo de licor en las terrazas y balcones de la capital de Córdoba, lo mismo que reuniones sociales, centros comerciales, salones de conjuntos cerrados y sitios públicos, desde las 5:00 p.m. del viernes 30 de octubre hasta las 6:00 a.m. del martes 3 de noviembre e impuso toque de queda diario entre las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m del 30 de octubre al martes 3 de noviembre y ley seca desde las 5:00 p.m del viernes 30 de octubre hasta las 6:00 a.m. del martes 3 de noviembre.