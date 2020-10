Quintero vs. Quintero

Triste que las contradicciones de Daniel Quintero se hagan evidentes incluso cuando está de por medio la salud y la preparación para afrontar un momento difícil como el que actualmente atravesamos en nuestra ciudad y departamento como consecuencia del acelerado aumento de contagios por el Covid 19.

El 18 de septiembre pasado Quintero resaltó en un trino: “Plan 1000 de camas UCI cumplido”, haciendo referencia a la meta en números de unidades de cuidados intensivos a la que su administración se comprometió para atender la actual contingencia.

Gracias equipo por esta semana: Conpes Metro de la 80, Plan 1000 de camas UCI cumplido, avanzamos en reactivación económica, reestructuramos y modernizamos la Alcaldía: No violencia, defensa de los animales, tecnología, y oportunidades para la población afro, indígena y LGTBIQ — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 19, 2020

El 5 de octubre en una serie de trinos sobre la situación de la pandemia en Medellín, Quintero afirmó que teníamos “1000 UCI disponibles”.

En relación a camas de cuidados intensivos, Medellín tiene buena ventaja lo que permitió la reapertura temprana de la economía. De las 1000 UCI disponibles están siendo usadas 640 en total y 241 en Covid. Esto significa una ocupación del 64%. pic.twitter.com/KHSlcG8CKm — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 5, 2020

A medida que los contagios han ido aumentando nuevamente, Quintero ha tenido que matizar su discurso y hablarnos con la verdad, quizás forzado también por las contradicciones que se evidenciaron con las cifras publicadas por la Gobernación de Antioquia y mensajes como el de Lina Bustamante, Secretaria de Salud del departamento quien el 16 de octubre, en respuesta a un trino en el que se pedía ayuda para comprender las diferencias en las cifras y porcentajes de la Gobernación y la Alcaldía, respondió que: “El registro de las camas UCI las IPS deben realizarlo en el REPS (Registro especial de prestadores de servicios en salud), las camas UCI adulto habilitadas para Medellín, en el REPS Medellín tiene en total 782 de las cuales 611 son destinadas para COVID.”

Fue así como en una nueva cadena de trinos, Quintero manifestó el 17 de octubre que “(…) Medellín cuenta con 1000 camas UCI (sin contar con las que tenemos disponibles de InspiraMed que son más de 300). De estas mil, 220 serán activados en el momento en el que el Covid lo requiera.”

Así mismo, el día de ayer en un video publicado por la Alcaldía, la Secretaria de Salud del municipio, Andree Uribe manifestó que luego de la alerta roja hospitalaria declarada por la Gobernación de Antioquia, están trabajando “en la habilitación de las camas pendientes por activar del “#planmil”. Actualmente se encuentran activadas 810 y esperamos habilitar más por parte de las IPS locales.”

Lo anterior evidencia que aquellas afirmaciones de Quintero señalando que el plan de 1000 camas UCI se había cumplido y que teníamos 1000 UCI disponibles, no eran ciertas o por lo menos inexactas y no daban cuenta de la información completa. Expertos en el tema han señalado esta semana las dificultades de la puesta en funcionamiento de una unidad de cuidados intensivos, especialmente han hecho énfasis en la falta de personal médico para tal fin.

Esta semana, en un desafortunado trino, Quintero instó a los alcaldes de otros municipios “a reforzar las medidas de protección contra el Covid19” porque según él “Esta semana ha aumentado en un 36% la demanda de UCI de personas que vienen trasladadas desde otros municipios.”

No solo es lamentable buscar culpar a otros de situaciones y equivocaciones que no son ajenas a las responsabilidades propias sino enfatizar en unas fronteras que para los ciudadanos de Medellín no existen pues ante todo somos antioqueños y a través de nuestra historia juntos hemos luchado por nuestros sueños y sorteado las adversidades con trabajo incansable.

Varias preguntas nos hacemos los ciudadanos de Medellín: ¿Nos mintió Quintero acerca de la disponibilidad de UCI en la ciudad? ¿Qué pasó con las 170 UCI que prometió la administración entregaría en la antigua Clínica Saludcoop de la 80? ¿En las cifras que presenta la Alcaldía diariamente se tienen en cuenta como UCI disponibles aquellas que aún no están activas? ¿Pudieron haber estado realmente disponibles las 1000 UCI para la fecha actual? ¿Sería diferente el panorama para Medellín y para Antioquia si estuvieran disponibles las 1000 UCI?

Finalmente no quiero olvidar preguntar por la base de datos de Medellín Me Cuida. ¿Su finalidad sigue vigente? ¿Si ya no está siendo utilizada se procedió con la eliminación de la base de datos? De no ser así, ¿dónde se encuentran almacenados los mismos? Importante conocer la verdad.

@JuliaCorreaNutt