Panorámica del centro de Medellín

Medellín sigue siendo destacada a nivel mundial como una ciudad ejemplo en la lucha para combatir el coronavirus y en la atención a toda su población en medio de la emergencia.

Esta vez fue la reconocida agencia estadounidense The Associated Press la que destacó el sistema de salud de Medellín como uno de los mejores de Latinoamérica y llamó la atención sobre la baja cifra de mortalidad por Covid-19 en una ciudad de más de 2 millones de habitantes, todo esto en el artículo titulado “Medellín – Colombia emerge como pionero sorpresa en Covid-19”.

La publicación, que además ha sido replicada por importantes medios como The New York Times, The Washington Post y The New Indian Express, destaca la labor del alcalde Daniel Quintero Calle y valoran la importancia de la herramienta Medellín Me Cuida como un elemento clave para la atención de la ciudadanía.

“Los epidemiólogos dan crédito a la preparación temprana, una aplicación novedosa que conectó a los residentes necesitados con alimentos y dinero en efectivo al tiempo que recopilaba datos importantes que luego ayudaron a rastrear los casos, y un sistema médico que se movió rápidamente para tratar a los enfermos antes de que cayeran gravemente enfermos”, destacan los medios internacionales.

Asimismo, indican que la preparación previa que tuvo la ciudad, liderada por el alcalde, fue un factor determinante para poder hacerle frente a la pandemia.

“Quintero, el alcalde más joven de Medellín, es un ingeniero de formación que comenzó a celebrar reuniones de preparación COVID-19 en enero, semanas después de asumir el cargo. El virus era un error en el radar para la mayoría de los gobiernos latinoamericanos en aquel entonces. Algunos pensaron que era absurdo que el alcalde se preocupara por un virus que venía de China”, se expresa en el artículo.

La publicación se suma a las de medios europeos como The Economist y El País de España, que también destacan la situación actual de Medellín en medio de la pandemia y resaltan la labor del alcalde Daniel Quintero Calle y las autoridades de salud en la lucha para combatir el coronavirus.