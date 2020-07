Imagen de referencia

Integrantes de la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército –FUDRA se encuentran retenidos por aproximadamente 500 campesinos cocaleros del Corregimiento de San Juan del Micay, zona rural del municipio de Argelia, Cauca.

La población presente en la zona exige la salida inmediata del territorio de los militares, quienes se encuentran cumpliendo operaciones de seguridad a la comunidad, en atención a la Alerta Temprana 010 de la Defensoría del Pueblo, según declaraciones del comandante de la Tercera División del ejército, General Marcos Mayorga.

Según los campesinos, “el Gobierno Nacional, no ha cumplido con el Programa de Sustitución y piden que hasta que no se cumpla o se avance con el programa no se realice la erradicación”.

En el grupo de militares retenidos por esta población se encuentran un capitán, dos sargentos, dos cabos y 35 soldados profesionales.