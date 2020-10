¿Gobernador de Córdoba contra las cuerdas? Procuraduría solicita declarar nula su elección

Orlando Benítez, gobernador de Córdoba

La Procuraduría General de la Nación solicitó a través de un concepto enviado al Consejo de Estado, declarar la nulidad de la elección del gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora.

El documento al que tuvo acceso Confidencial Colombia este domingo, hace parte del proceso de nulidad que se adelanta contra la elección del actual mandatario de los cordobeses por presunta inhabilidad para aspirar al primer cargo departamental porque su hermano Juan Carlos Benítez Mora, supuestamente, ejerció autoridad administrativa en el Departamento de Córdoba, en su condición de Subdirector de Planeación Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y el San Jorge, CVS.

Cabe recordar que a pocos días de las elecciones regionales de 2019, el Consejo Nacional Electoral negó una solicitud que pedía revocar la inscripción del entonces candidato por el Partido Liberal a la Gobernación de Córdoba, Orlando Benítez Mora.

En el fallo del CNE se indicó que su hermano no ejerce autoridad administrativa en el cargo que desempeña, pues no está dentro del alcance de sus funciones y por consiguiente no se configura la inhabilidad del numeral del artículo 30 de la ley 617 de 2000.

Hasta el momento el gobernador Benítez Mora no se ha pronunciado frente a la decisión del ente de control.

Este es el concepto emitido por la Procuraduría, el cual cabe recordar no es vinculante.

