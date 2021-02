Este año, la Alcaldía de Medellín conectará 23.600 nuevas familias al servicio de gas natural

Un total de $5.225 millones serán invertidos en esta iniciativa durante 2021.

La Alcaldía de Medellín fortalece el programa de Conexiones por la Vida, que busca garantizar el acceso de todos los habitantes a los servicios públicos domiciliarios. Durante la actual administración se tiene contemplado llegar al 95 % de las familias de la ciudad conectadas al servicio de gas domiciliario, lo que significa 90.000 nuevos hogares con este servicio.

“Durante 2021 continuaremos en esta ruta y esperamos conectar 23.600 hogares, que subsidiaremos con los gastos de conexión externa por unos $680.000 para los estratos 1, 2 y 3. Esperamos que este año sean 8.200 familias beneficiarias”, señaló el subsecretario de Servicios Públicos de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, Roger Jiménez Fernández.

La conexión de gas natural domiciliario no solo representa un alivio económico para el ciudadano gracias al subsidio que entrega la Alcaldía de Medellín, sino seguridad para las familias, pues dejan de utilizar cilindros de gas e improvisados fogones que podrían poner en riesgo su integridad.

Gracias a esta iniciativa, 18.818 nuevas viviendas de estratos 1, 2 y 3 de la ciudad fueron conectadas el año pasado al servicio de gas natural domiciliario. De ellas, 7.247 recibieron el subsidio municipal, que representa un aporte de $4.497 millones.

“Económicamente también he ahorrado mucho dinero, porque en la pipeta de gas mensualmente son entre 70.000 y 75.000 pesos, mientras que con la red de gas ahorro y ese dinero me sirve para invertirlo en otras cosas cómo ayudarle a mi familia o cosas personales que uno no podía tener antes por estar ahorrando para la pipeta de gas”, expresó Astrid Rodríguez, beneficiaria de la red de gas natural domiciliario.

Las comunas más favorecidas con esta ayuda son Villa Hermosa (21 %), Belén (13 %) y Buenos Aires (10 %).