Migrantes extracontinentales varados en Necoclí / Foto: Defensoría del Pueblo

El represamiento de al menos 15.000 migrantes extracontinentales en Necoclí, ha generado una nueva dinámica en la economía de este municipio antioqueño en las costas del Golfo de Urabá, a tal punto que su alcalde Jorge Tobón Castro, ha manifestado en varios medios de comunicación que en la localidad “ya no se paga con pesos colombianos, sino con dólares”.

Con la ‘dolarización’ de la economía de esta población que vive generalmente del turismo local, la pesca y la agricultura; también han comenzado a surgir quienes se aprovechan de la situación para cobrar precios exagerados a los extranjeros que hacen su tránsito por Colombia y esperan a travesar el Golfo de Urabá para llegar al Tapón del Darién y continuar su periplo hacia el norte del continente.

Según fuentes en la zona consultadas por Confidencial Colombia, mientras un nativo paga entre 700 y 1.000 pesos colombianos por una empanada a un migrante le llegan a cobrar hasta un dolar por el popular platillo, es decir cerca de 4.000 pesos colombianos teniendo en cuenta la tasa de cambio (3.836,95).

De igual manera, una bolsa de agua que normalmente vale 200 pesos, a un migrante extracontiental se la llegan a cobrar a 2.000 pesos colombianos, 10 veces más cara que el valor normal.

En materia de hospedaje, las fuentes consultadas por este medio precisaron que están cobrando 12 dólares por persona la noche, para hospedarlos en casas de familia.

Iglesia apela a la solidaridad de comunidad con los migrantes

La Diócesis de Apartadó instó a la comunidad de Necoclí y Urabá a ser solidarios con los migrantes que han llegado en los últimos días a la región, reconociendo que son personas que en este momento sufren y enfrentan una realidad difícil.

“Instamos al comercio, evitar los sobrecostos en productos 0 servicios y la explotación a estas personas. También pedimos a las instituciones municipales, departamentales y nacionales a cumplir con la debida atención que requiere esta situación”, dice el comunicado de la Iglesia.

Migración Colombia dice que vendrán capturas por abusos

Cabe señalar que en las últimas horas el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, anunció que desde la entidad se preparan capturas contra personas que abusen de la población migrante, al tiempo que precisó que el Gobierno seguirá luchando contra el tráfico irregular de migrantes.

“La absoluta decisión y lo cual no nos vamos a mover es que aquí no hay tolerancia con el tráfico de migrantes, no vamos a permitir que presiones de traficantes de migrantes llevan al gobierno a tomar decisiones apresuradas, judicialización a personas inescrupulosas y delincuentes que se aprovechan del migrante”, señaló Espinosa.