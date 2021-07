El polémico audio de la Gobernadora del Valle sobre medidas para el 20 de julio

Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle

Hay polémica en el Valle del Cauca por un audio que circuló la noche del sábado 17 de julio en redes sociales y en WhatsApp donde se escucha a la la Gobernadora, Clara Luz Roldán, rindiéndole cuentas a su “jefe” sobre las medidas restrictivas que hay previstas en el departamento para este 20 de julio.

“Jefe No puedo cerrar Cali porque Jorge Iván no me deja. Me toca cerrar el departamento; Jorge Iván me dijo que no me lo permitía y que si yo sacaba decreto cerrando Cali me lo desautorizaba”, indicó la Gobernadora en el audio que es viral en redes.

Aunque la Gobernación del Valle habría asegurado que el audio sí es de Roldán, por redes sociales la ciudadanía se ha cuestionado quién es el “jefe” al que la Gobernadora le explica el porqué los indígenas no tuvieron inconvenientes para ingresar a la ciudad.

“Sí jefe, acuérdese que no puedo cerrar Cali, esos son los indígenas que están llegando de los diferentes municipios del Valle”, dice Roldán.

Cabe recordar que en el departamento están cerradas las fronteras desde el 16 de julio y hasta las 23:59 del próximo jueves, 22 de julio, para evitar posibles alteraciones al orden público ante los anuncios de manifestaciones convocadas para el próximo martes 20 de julio.