El Bajo Atrato y Urabá quieren la paz: ¿por qué ha sido tan esquiva?

Imagen de referencia / Comisión de la Verdad

Como una oportunidad para analizar los factores y condiciones que han propiciado y contribuido a la persistencia de la guerra y la violación de los derechos humanos, se adelantará el ‘Diálogo Regional para la No Continuidad y la No Repetición del Conflicto Armado en el Bajo Atrato – Darién y Urabá: Las comunidades hablan de otros futuros posibles’.

Este espacio que permitirá el encuentro de diversos actores sociales tendrá lugar el 9 de julio con el propósito de contribuir a la construcción de una paz sostenible en esta zona del país que comprende los municipios chocoanos de Riosucio, Carmen del Darién, Unguía y Acandí; y los municipios antioqueños de Mutatá, Apartadó, San Pedro de Urabá y Turbo, los cuales hacen parte de la subregión de Urabá.

Estos territorios tienen una historia trazada por la victimización de integrantes de organizaciones sociales y autoridades étnicas, la presencia y actuación de actores armados (disidencias de las FARC y el ELN, otros grupos guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares), masacres, enfrentamientos, desplazamiento, disputas por el control territorial, y el funcionamiento de economías ilícitas como el tráfico de drogas y armas, y la explotación ilegal de oro y madera. A este escenario se suma la escasa atención del Estado en términos sociales y una presencia principalmente militar, que repercute en desconfianza institucional y en altos niveles de violencia contra la población civil.

De acuerdo con la Unidad de Víctimas, en la región de Urabá y Bajo Atrato se encuentran registradas cerca de 429.820 víctimas, principalmente relacionadas con conductas como desplazamiento forzado, despojo de tierras y asesinato selectivo, entre otros. Las afectaciones que el conflicto armado ha ocasionado en estas regiones han sido muy significativas y los impactos han sido múltiples y diferenciados especialmente en poblaciones campesinas, pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas.

Un factor común en estos territorios es la violencia contra personas que ejercen liderazgos sociales por la defensa de los derechos humanos, particularmente de la vida, el territorio y el medio ambiente. Y también, contra quienes defienden y reclaman los procesos de reparación individual y colectiva y de restitución de tierras, los cuales han sido especialmente difíciles de implementar debido a la insuficiente actuación de las entidades responsables y las dinámicas de ocupación y compra de tierras irregulares.

Ante esta situación, hace cinco meses la Comisión de la Verdad comenzó la ruta del diálogo para la no continuidad y la no repetición, proceso que incluyó una serie de conversaciones virtuales y presenciales con diferentes sectores de la población y en el que se escuchó a unos 100 representantes de organismos de cooperación internacional, organizaciones sociales y de derechos humanos, organizaciones campesinas y de víctimas, colectivos de mujeres y población LGBTI, alcaldías y personerías, institucionalidad regional y nacional con presencia en el territorio, comunidades étnicas, excombatientes, fuerza pública, y de los sectores académico, empresarial, artístico y cultural.

Con el propósito de dar continuidad al proceso, se adelantará este espacio que pretende aportar al esclarecimiento de los hechos relacionados con el conflicto armado, a identificar los factores de persistencia, a generar un diálogo amplio que permita reflexiones objetivas sobre su superación, así como a escuchar propuestas y recomendaciones de diferentes actores de la sociedad, encaminadas a que estas violencias no continúen ni se repitan.

Este espacio contará con la participación del comisionado Leyner Palacios; Ernst Noorman, Embajador de Holanda; las gobernaciones de Chocó y Antioquia; Arquímedes Carpio, líder indígena del Chocó; Egmidio Pertuz, líder afro del Chocó; Jorge Hugo Jarupia, líder indígena de Urabá; Abdo Ovidio Córdoba, líder afro de Urabá; Ubaldo Enrique Zúñiga, excombatiente de las FARC conocido con el alias de “Pablo Atrato” y Fredy Mejía, gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) – Urabá.

Este Diálogo Regional para la No Continuidad y la No Repetición tendrá lugar en el Parque de los Encuentros de Comfenalco, en Apartadó (Antioquia), el próximo viernes 9 de julio entre las 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Dada la actual situación de emergencia y el tercer pico de la pandemia del COVID-19, el aforo presencial se reducirá exclusivamente a quienes tengan una intervención directa en el espacio y, por ello, será transmitido al público en general a través de la página de la Comisión, comisiondelaverdad.co , y sus canales digitales: Facebook: /ComisionVerdadc y YouTube: ComisióndelaVerdad.