Colombia se alista para celebrar Navidad bajo confinamiento en las principales ciudades

Colombia se alista para celebrar la nochebuena con medidas restrictivas en las principales ciudades del país donde en los últimos días se han disparado los contagios de coronavirus.

En Medellín el alcalde de esa ciudad, Daniel Quintero, anunció que habrá toque de queda continuo del 24 de diciembre a las 8:00 p.m. hasta el 26 a las 6:00 a.m y del 31 de diciembre desde las 8:00 p.m. hasta el 2 de enero a las 6:00 a.m.

1. Toque de queda continuo: del 24 de diciembre a las 8:00 p.m. hasta el 26 a las 6:00 a.m y del 31 de diciembre desde las 8:00 p.m. hasta el 2 de enero a las 6:00 a.m. (Abro hilo) — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) December 21, 2020

Asimismo, en la capital antioqueña regirá la medida de Pico y cédula. Inicia el martes 22 de diciembre. Los días pares salen las cédulas pares, los días impares, las cédulas impares. Además, quedan suspendidos los alumbrados de Medellín hasta la primera semana de enero.

En Barranquilla también regirá la medida de toque de queda durante la noche de Navidad y en año nuevo. Así lo anunció en las últimas hora el alcalde de esa ciudad, Jaime Pumarejo, indicando que se restringirá la circulación de personas y vehículos el 24 de diciembre a partir de las 11:00 p.m. hasta las 06:00 a.m. del día 25 de diciembre. Y el 25 de diciembre a partir de las 11:00 p.m. hasta las 06:00 a.m. del día 26 de diciembre. Además, habrá la ley seca por lo que se prohíbe el expendio y consumo licor a partir de las 11:00 p.m. del 24 de diciembre hasta las 6:00 a.m. del 26 de diciembre.

Durante fin de año y año nuevo el toque de queda regirá desde el 1° de enero de 2021, a partir de la 1:00 a.m. hasta las 06:00 a.m. del mismo día. Y el 1° de enero de 2021, a partir de la 11:00 p.m. hasta las 06:00 a.m. del día 2 de enero. El expendio y consumo de licor regirá a partir de la 1:00 a.m. del 1° de enero hasta las 6:00 a.m. del 2 de enero de 2021.

Hemos decidido adoptar toque de queda y ley seca para las festividades de Navidad y Año Nuevo. En esta época de celebraciones, las medidas más importantes las tomamos todos, al priorizar el autocuidado. No es momento de reunirnos con personas con las que no convivimos. pic.twitter.com/qijl4AovxZ — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) December 20, 2020

En la ciudad de Cali ya rige la medida de toque de queda que fue decretada desde el pasado 16 de diciembre y en principio iba hasta el 23 de diciembre desde las 11:00 pm hasta las 5:00 am del día siguiente; sin embargo, este lunes el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, extendió la medida hasta el próximo domingo 27 de diciembre cuando se juega la final del fútbol colombiano entre Santa Fe y América de Cali.

“El 27 de diciembre vamos a anticipar la ley seca y el toque de queda desde las 9:00 p.m. porque no queremos que se repita el bullicio ni las aglomeraciones que ponen en riesgo más vidas en la ciudad”. dijo Ospina este lunes, luego de los desórdenes registrados tras la victoria del América de Cali frente al Santa Fe.

En Cartagena las autoridades de la ciudad ya decretaron pico y cédula para frenar aumento de la pandemia y comenzará a regir desde este martes 22 de diciembre, medida que se suma al toque de queda y ley seca en 11 barrios, decretada el pasado primero de diciembre, y que regirá hasta el próximo 16 de enero de 2021.

En la ciudad de Bucaramanga también regirá la medida de toque de queda durante Navidad y fin de año. De acuerdo con el alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey la medida regirá próximo 24 de diciembre irá desde las 11:00 p.m. hasta 1:00 p.m. del 25 de diciembre; de igual forma, el 31 de diciembre se iniciará a las 11:00 p.m. e irá hasta la 1:00 p.m. del 1 de enero de 2021.

“El propósito es garantizar la seguridad, la salud y el orden público en la capital santandereana”, dijo Cárdenas Rey al decretar la medida.

Entretanto, en Bogotá comenzó a regir desde este lunes 21 de diciembre y hasta el próximo 15 de enero la medida de pico y cédula para el ingreso a establecimientos de adquisición y pago de bienes y servicios; compra de cualquier producto al detal y por mayor; servicios bancarios, financieros, notariales y de atención al ciudadano en entidades públicas. Solo un miembro por núcleo familiar podrá salir a hacer compras.

En los días impares no podrán hacer compras las personas cuyo documento de identidad termina en impar. En días pares no podrán hacer compras las personas cuyo documento de identidad termina en dígito par.

Por ahora en la capital del país las autoridades no decretan la medida de toque de queda.