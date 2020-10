Cali y Candelaria harán parte un estudio de respuesta inmunológica a la vacuna contra el COVID-19

La secretaria Departamental de Salud, María Cristina Lesmes, confirmó que el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyeron al Valle del Cauca en un proyecto para el estudio relacionado con una vacuna contra el COVID-19.

“Vamos a empezar con el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud, en Cali y Candelaria, un estudio de respuesta inmunológica a la vacuna en vallecaucanos. Nos han invitado, estamos esperando que nos den toda la información de seguridad para poderle garantizar a las personas que deseen ser voluntarios las mejores medidas de seguridad de la vacuna para hacer nosotros también parte de este importante estudio”, dijo la funcionaria.

A su vez, la gobernadora del Valle Clara Luz Roldán aseguró que es muy importante para el departamento hacer parte de este estudio que se realizará con 200 mil personas en el país. “Es una noticia excelente para nosotros los vallecaucanos y es producto de que hemos sido modelo y que la Secretaría Departamental de Salud a cargo de la doctora María Cristina Lesmes es muy estricta y eso hace que tengamos los buenos resultados”, indicó la mandataria.

El estudio en Cali se haría a través del Centro Internacional de Vacunas. “Es una prueba biológica en humanos y se requiere un número de participantes que no será muy elevado, no sabemos el número exacto, son 200 mil en el país. No sabemos cuántos nos tocarán en el departamento y tiene unas condiciones específicas, yo les quiero decir que el Ministerio y la OMS consideran que el Valle del Cauca es un buen lugar para hacer parte de este estudio “, precisó la Secretaria de Salud.

María Cristina Lesmes aclaró que cuando llegue la vacuna a nuestro departamento se le dará prioridad al personal de salud y a los adultos mayores, así como personas con comorbilidades.