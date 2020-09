El alcalde de Daniel Quintero Calle en la presentación de la Secretaría de la No Violencia / Cortesía

Este lunes el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, presentó la Secretaría de la No-Violencia , una entidad que hace parte de la estrategia de modernización institucional que busca fortalecer el trabajo de la Administración Municipal.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, se llama Secretaría de la No-Violencia, porque parte de un propósito: construir entre todos y todas una Medellín donde no se le cause daño al otro, donde el respeto por la vida y el cuidado de los demás guíen las acciones cotidianas.

La no-violencia, como la negación ante las acciones violentas, como respeto y cuidado por cualquier ser viviente, constituye el origen y la consecuencia lógica de los procesos de reconciliación como una manera de resolver conflictos a nivel personal y global.

Los conflictos de la ciudad merecen una dependencia ejecutora, que proponga lineamientos y enfoques para la implementación de temas estructurales estrechamente relacionados con la construcción de paz (acuerdos de paz, víctimas, reincorporados y privados de libertad). Si bien desde cualquier estructura institucional se pueden impulsar acciones para la construcción de paz, esto representa una apuesta a largo plazo y se basa en un enfoque más civilista, de paz y seguridad humana integral.

“La no violencia no se trata de ver impávidos la justicia pasar debajo de nuestros pies. Se trata más bien de actuar frente a ella de una forma que no generen más actos injustos que generen nuevos ciclos de violencia. En Medellín debemos olvidar frases como: “ajuste de cuentas“, “quién sabe por qué lo mataron”, “estaba en malas compañías” y muchas otras. En Medellín debemos condenar a la violencia, no a las víctimas, y una transformación cultural debe ser una de las tareas de esta nueva secretaría”, expresó la gestora social, Diana Osorio, de quien nació la iniciativa de crear esta entidad.

La Secretaría contará con dos subsecretarías. Una de Justicia Restaurativa, que se encargará de fortalecer principalmente el trabajo con víctimas, reincorporados y reinsertados. La otra, de Construcción de Paz Territorial, asumirá la coordinación y articulación de actores y sectores para la implementación de una estrategia de prevención del conflicto urbano.

Esta dependencia liderará el diseño participativo de la Política Pública de Paz, Reconciliación y Convivencia para Medellín. Con la creación del Observatorio de Construcción de Paz Territorial, se ampliarán los conocimientos sobre no-violencia y paz en la ciudad, se diseñarán estrategias informadas para la construcción de paz territorial y servirá de plataforma para interactuar con organizaciones sociales y comunitarias de la ciudad. Por otra parte, servirá de instancia de articulación con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con lo que se pretende abrazar la implementación de los Acuerdos de Paz firmados en la Habana.

“Hoy, cuando Colombia necesita más que nunca recobrar el camino, nace aquí, inspirado por el trabajo de muchos líderes sociales que están acá y por los que perdieron la vida en este camino, una Secretaría de la No-Violencia que es una semilla, una pequeña semilla para cambiar el camino, para recorrer un camino diferente”, dijo el alcalde Daniel Quintero Calle.

En la izada de la bandera, realizada en el marco del Mes por la Paz, estuvieron representantes de organizaciones sociales, de víctimas, de reincorporados, miembros de la iglesia, reinsertados, miembros de la comunidad LGBTI+, indígenas, entre otros actores, en una convocatoria a construir la paz y la no-violencia desde la diversidad de la capital antioqueña.

El artista y activista César López, así como la cantante y autora Adriana Lucía, y el rapero Jeihhco, líder y exponente del Hip Hop en Medellín, abrieron el evento como invitación a la ciudad a levantarse desde una perspectiva contraria a su historia de dolor y violencia.

El Museo Casa de la Memoria instaló en el primer piso del CAM la exposición “Más Que Dos. Para Reconciliarnos”, una oportunidad para que los servidores públicos conozcan esta nueva dependencia, su estrategia de paz y construcción de memoria.