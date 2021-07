70 bandas volverán a encarnar el espíritu de Ciudad Altavoz en formato presencial

Los recursos para los artistas de Ciudad Altavoz y Altavoz Fest superan los $280 millones.

A través de la Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura 2021, fueron seleccionadas las 70 bandas que estarán en Ciudad Altavoz, 10 representantes por cada una de las categorías establecidas: Ska y Reggae, Metal y sus ramificaciones, Punk y sus ramificaciones, Core, Rap, Rock y Hard Rock y Electrónica y Alternativa.

Las 70 bandas seleccionadas hicieron parte de las 193 proyectos sonoros que audicionaron del 4 al 6 de junio. Cada una de las bandas participantes en Ciudad Altavoz recibirán un estímulo económico, con más de $280 millones en estímulos. Además, los ganadores fueron evaluados por siete ternas de jurados, cada una con un músico, un periodista musical y un productor musical.

Al respecto, el secretario de Cultura Ciudadana, Álvaro Narváez, expresó: “Estas bandas, que representan siete géneros de música de la ciudad, nos permitirán ir en el proceso para seleccionar las veintinueve bandas que llegarán a nuestro gran festival Altavoz este año. Esto nos va dando los pasos y el camino para reactivar el sector cultural y artístico, teniendo presente el público. Es un evento muy importante porque reúne las imágenes de los jóvenes, de las músicas alternativas de la ciudad y nos va a permitir celebrar la música, la vida”.

Las 70 bandas seleccionadas para Ciudad Altavoz 2021, agrupadas por género musical, son:

– Ska y reggae: Risen, Memoria Insuficiente Ska, Pacífico Sur, La Sinfoniska, Medellín Dancehall Crew, Sr. Moskato, David Usma & The Siderens, Ananda Reggae, Mátame si puedes, Jalex Fyah.

– Metal y sus ramificaciones: Titanika, Instru-Mental, Lost In Darkness, Eternal, Damn Brain, Snowblind, Blood Infection, Neutral, Inhumanity, The Mythology.

– Punk y sus ramificaciones: El Piloto Ciego, Volcán, 1000 Cadáveres, Nada Personal, Nueve Once, Atrapadxs en el Tiempo, Audiodisturbio, Rosita y los Nefastos, Los Neos, Giro de un Grito.

– Core: Real House Of Hate, Té de Perro, En contra de todo, Errante, Fuera de Foco, Blood May Rise, Colapso, Pariah, Living The Panic, El Verdadero Guerrero.

– Rap: Thomas Parr, La Fiera, Zurdo Almost Blue, Explosion Negra, Hombre Solar, Influmc, Tairona, El Wits, Ak47 Disparando Letras, Letal Fraseo.

– Rock y Hard Rock: Volqueta Espacial, Barrett, Jet Lag, Muones – Rock Cósmico, Amperios, Típicos Hombres Básicos, W.I.N., The Boogie Ladies, 4to De Mente, Los Flags.

– Electrónica y Alternativa: Killabeatmaker, La Fragua, Estación Caribe, Eva Peroni, Bella Álvarez, Gavilla Changoreta, Solo Valencia, Crimental, Los Gemelos Siniestros, Renaldy & Trashumante Ensamble.

En el marco de este hito para la cultura musical, tuvo lugar un Diálogo Cu4tro.Creo sobre Altavoz 2020 y su incidencia en el desarrollo de los artistas. Este diálogo contó con la participación de Carolina Castaño (cantante y bajista de Los Malkavian) y Laura Azul (cantante y jurado de las Audiciones Altavoz 2021). La actividad cerró con el concierto de Frankie Ha Muerto, una banda de rock que cumple 30 años, dedicando sus letras al individuo, sus sensaciones y la vida-muerte.

Catalina Gutiérrez, artista urbana de La Fiera, banda clasificada a Ciudad Altavoz 2021, manifestó: «hacer parte del cartel de Ciudad Altavoz nos llena de mucha alegría. Somos una banda de género no binario. La reactivación económica, en cuanto al arte y la cultura, nos ayuda mucho a crecer, a seguir demostrando todo el arte que llevamos dentro. Mucha fuerza para todas las bandas que pasaron».

En 2020, Ciudad Altavoz se realizó de manera virtual y tuvo un alcance de 600.000 cibernautas en Colombia, México, Estados Unidos, España, Ecuador, Perú, Argentina, Italia, Chile y Brasil. Fueron 2100 minutos de música, siete días de programación, 66 bandas y nueve géneros musicales. De esta manera, Altavoz como proyecto estratégico de la Alcaldía de Medellín, se mantiene como un espacio que fortalece la industria musical y permite la proyección de nuevas voces e iniciativas sonoras en la escena local.

Este año será, especialmente, una oportunidad para la reactivación económica del sector musical y de los géneros alternativos.