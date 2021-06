412 estudiantes con discapacidad cognitiva y mental reciben formación integral para el trabajo en Medellín

Jóvenes y adultos entre los 14 y 35 años de edad son los beneficiados con los procesos de aprendizaje e inclusión laboral.

La Alcaldía de Medellín brinda formación integral para el trabajo a 412 estudiantes con discapacidad cognitiva y mental, a través de un programa liderado por la institución educativa oficial Maestro Guillermo Vélez Vélez, ubicada en la comuna 4- Aranjuez. El principal objetivo es capacitar en un conocimiento específico y permitir la inserción laboral de esta población.

“Mediante el programa de formación para el trabajo y el desarrollo humano la Secretaría de Educación atiende a la población de jóvenes y adultos entre los 14 y 35 años de edad en conjunto con las secretarías de Inclusión, Familia y Derechos Humanos, Desarrollo Económico, el Inder y el Sena. De esta manera damos cumplimiento al Acuerdo 039 de 2011 y su Decreto Reglamentario de 2012. Así mismo promovemos la inclusión laboral de las personas con discapacidad cognitiva y mental”, afirmó el secretario (e) de Educación, Juan David Agudelo Restrepo.

El programa tiene una oferta de servicios que cuenta con varios procesos. El primero se denomina prelaboral, el cual está enfocado en la orientación vocación; luego viene la línea laboral en la que los estudiantes deciden lo que desean estudiar e inician un curso; a esto le sigue el de inclusión laboral, proceso que desarrolla formación titulada en niveles de auxiliar, operario o técnico, e incluye prácticas laborales o la creación de una unidad productiva.

Yeison Londoño es uno de los aprendices que actualmente se encuentra buscando prácticas en logística: “Yo me siento en la capacidad de ser logístico, he cargado cosas, soy muy fuerte y me gusta la logística porque soy muy ordenado; me gusta hacer una lista, un inventario de lo que me hace falta organizar y ubicar cada cosa en su puesto”.

También cuenta con un proceso de emprendimiento que permite gestar unidades productivas o fortalecer la que ya tienen, si ese es el caso, gracias a asesorías y semilleros. Hay una línea de acompañamiento a personas con compromiso mental que es exclusiva para quienes tienen diagnóstico mental psicosocial. A ellos, se les asesora en términos educativos y laborales.

“Tenemos una oferta nueva, que es un proceso de acompañamiento a estudiantes con discapacidad cognitiva o mental psicosocial que estén vinculados en procesos de media técnica, en seis instituciones educativas de la ciudad que fueron preseleccionadas para iniciar con este proceso durante 2021”, aseguró la coordinadora de la I.E. Maestro Guillermo Vélez Vélez, Olga Lucía Cortés Páez.

La Administración Municipal cuenta con 83 programas de media técnica en las instituciones educativas oficiales de Medellín, siendo una oportunidad de formación para toda la población estudiantil en áreas específicas, donde los jóvenes pueden adquirir competencias que les abrirán las puertas al mercado laboral.