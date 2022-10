Turquía y Latam esperan TLC con Colombia: para mitigar costos arancelarios

Fabricantes, productores e inversionistas, de las últimas ruedas de negocios entre Turquía y Latam –utensilios para cocina y cosméticos y belleza personal- promovieron ante la embajadora de Turquía, Beste Pehlivan Sun, la urgencia de acelerar la firma del tratado de libre comercio para mitigar los costos arancelarios y promover el comercio entre las dos regiones.

La iniciativa tuvo eco en la recién nombrada diplomática, quien ratificó su compromiso de seguir trabajando en conjunto con los funcionarios del gobierno colombiano para reiniciar y formalizar en corto tiempo el tratado de libre comercio (a la fecha se han realizado seis rondas), con el objeto de diversificar la oferta de productos y disminuir las cargas arancelarias para ambas partes. “Queremos acercarnos al nuevo gobierno (Gustavo Petro) para seguir en las negociaciones y poder concretarlo lo más pronto posible”, aseguró.

“Las condiciones económicas favorables de Colombia, su ubicación estratégica en la región y un ambiente propicio para los negocios, permiten que América Latina sea observado como fuente de nuevos negocios y desarrollo económico, generando así interés en el ramo empresarial turco, específicamente en temas de comercio y exportaciones”, señala Pehlivan Sun.

Calificado por la Embajadora como el mejor socio de Turquía en Latinoamérica, Colombia se convierte en el centro de atención en temas de negocios, inversión, cooperación, entre otros, por lo que el intercambio comercial bilateral, señaló que ha aumentado, el año pasado hasta 2.000 millones de dólares, en ese sentido aseguró: “Nuestro objetivo es alcanzar a 2023, los 5.000 millones. Esto por directrices de nuestro presidente, Recep Tayyip Erdoğan”.

Con 75 millones de habitantes, ubicada como la economía 19 más importante del mundo, Turquía concentra sus inversiones en Colombia con Turkish Airlines, Anadolu Agency de Noticias. De la misma manera, la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (Tika), abrió su oficina regional en Bogotá. Entre 2018 y febrero de 2022, la entidad contribuyó a la llegada de tres proyectos de inversión que alcanzaron los US$501 millones y generaron 3.314 empleos en el país.

Por otro lado, el Ministerio de Comercio publica que las exportaciones colombianas a Turquía totalizaron los US$1.270 millones en 2021, 39 % más que en 2020. Asimismo, la balanza comercial entre ambos países mantiene una tendencia superavitaria para Colombia en los últimos cinco años: en 2021, alcanzó un superávit de US$860,6 millones, 26% superior respecto a 2020.

Empresarios e inversionistas claman un TLC

Durante los últimos 30 días, la embajada de Turquía, los ministerios de Comercio de los dos países y las organizaciones empresariales (EVSID- IKMIB) lograron en dos ruedas de negocios de diferentes sectores 250 encuentros #B2B, traer a 60 fabricantes turcos, reunir 150 compradores de Latinoamérica y generar más de 250 empleos directos e indirectos.

La Directora de Operaciones para Colombia de las Misiones Comerciales, Paula Becerra, dice que: “En Bogotá hemos organizado misiones comerciales por más de cuatro años. La experiencia nos invita a estimar que un 50% de las reuniones genera negocios a corto plazo y el otro 50% a un plazo superior a 4 meses”.

“La innovación, el diseño, la calidad, el precio, la garantía y el transporte de los productos turcos invitan a inversionistas a participar en las ruedas y observar nuevos negocios en los diferentes sectores promovidos por las organizaciones turcas y colombianas”, asegura la funcionaria colombiana.

No obstante, el comerciante colombiano, Marcelo Peláez, expresa que: “Turquía es un país con una capacidad productiva muy interesante. No es fácil el tema de costeo arancelario y demás porque Colombia no tiene un tratado formal de libre comercio con ellos. Es simplemente que nuestro país con el nuevo gobierno entienda que esto es fundamental para todos”.

Foto: cortesía

Te puede interesar:Colombia y Turquía, una alianza estratégica con marcas registradas