Sector de organización de eventos presenta protocolo de bioseguridad

La Asociación Colombiana de Profesionales en Eventos ASOCOLWEP, constituida hace ya 3 años, ha venido trabajando con el Gobierno Nacional para encontrar soluciones responsables para una reapertura efectiva del sector.

El concepto general de eventos y espectáculos, en los últimos años tuvo un crecimiento exponencial con un indudable impacto en la economía nacional.

Se trata de un sector altamente demandante de mano de obra, que además de su nómina directa, vincula permanentemente servicios de logística, seguridad, verificación de boletería, camerinos, catering, control de taquillas, gestión técnica de sonido, micrófonos, iluminación, monitores y video, diseño gráfico, instalación de escenarios, incluso con trabajos en alturas, y suministro de equipos y maquinaria especializada, carpas, baños, vallas y cerramientos, merchandising, comidas y bebidas, entre otros.

La propuesta del protocolo de Bioseguridad para eventos elaborada por la ¨Asociación Colombiana de Profesionales en Eventos¨ – ASOCOLWEP es el resultado de la colaboración, articulación institucional y colaborativa del Clúster de reuniones de la Cámara de Comercio de Bogota, con otros gremios del sector turismo de reuniones y eventos como ASOBARES, ACODRES, COTELCO, PROCOLOMBIA, y la ¨Industria de Producción de Eventos y Espectáculos¨ IPEE

Si bien hoy nuestro sector se encuentra inmovilizado debido a la situación pandémica del COVID 19, entiendo las determinaciones del gobierno nacional, somos conscientes de la apremiante necesidad de innovar desde nuestra capacidad creativa y de resiliencia, y nos hemos comprometido en retornar a nuestras actividades a través de unas etapas progresivas.

La primera etapa de retorno abarca, por un lado, la realización de eventos, ceremonias, certámenes y espectáculos de ser posible con aforo de hasta 50 personas manteniendo los protocolos de distanciamiento requeridos y especificados por la Organización Mundial de la Salud. Este aforo de 50 personas no incluye el personal de la cadena productiva del sector los cuales acatando los protocolos de bioseguridad establecidos puedan realizar sus funciones para una reactivación exitosa.

Así mismo, de acuerdo con el desmonte de las medidas gubernamentales, nos estamos preparando para empezar a funcionar en los espacios que conglomeran un número reducido de personas, menor a 50, bajo el cumplimiento del presente protocolo que se enfoca en locaciones, recintos y escenarios culturales como los hoteles, centros de convenciones, haciendas habilitadas para la realización de eventos, estudios de grabación, salones de eventos en clubes sociales y deportivos, salas de ensayo, teatros, auditorios y demás recintos que permitan guardar una distancia social de un metro ochenta entre personas, como lo ha recomendado el Centro de Control de Enfermedades mientras se desarrollan y establecen elementos de protección y dinámicas de convivencia que disminuyan la transmisión del virus.

