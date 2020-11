Salario mínimo del 2021, ¿Más mínimo que de costumbre?

Al referirse a la concertación del salario mínimo para 2021, el Presidente Iván Duque afirmó que en este tema debe tenerse en cuenta la situación ocasionada por la pandemia y la necesidad de generar mayor crecimiento y mayores puestos de trabajo.

“En el marco de la Comisión de Concertación, consideramos que los debates son bienvenidos y que también necesitamos entender la condición de una pandemia y la urgente necesidad de que el año 2021 se traduzca en mayor crecimiento, mayores puestos de trabajo y mayores oportunidades”, precisó el Mandatario.

Durante su intervención en la instalación de la Asamblea Nacional de Comerciantes, de Fenalco, el Jefe de Estado recordó que su Gobierno siempre ha procurado la concertación en materia salarial.

“Este ha sido un Gobierno que ha actuado siempre con prudencia. El llamado a la prudencia no es un llamado que se le pueda hacer a este Gobierno. No porque nosotros pretendamos tener resueltos todos los interrogantes, sino porque hemos procurado la concertación siempre en materias salariales. Y lo hemos hecho no solamente sustentados en los indicadores base, sino también pensando en que no se pueden afectar los desarrollos de nuevos puestos de trabajo”, puntualizó el Jefe de Estado.