Roberto Vélez Vallejo: dimite a su cargo en la Federación Nacional de Cafeteros

Por medio de un comunicado de prensa se supo que: en el marco del 90 Congreso Nacional de Cafeteros, máxima autoridad e instancia de deliberación gremial, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Roberto Vélez Vallejo, puso su cargo a disposición del gremio y el gobierno nacional.

Durante el presente Congreso Cafetero el gerente anunció resultados históricos, como una cosecha valorada en $14.5 billones, exportaciones entre enero y octubre por US$3.748 millones, precio promedio de compra pagado por la FNC entre enero y septiembre de $2.440.000 por carga y primas a cafés especiales récord por $32.684 millones.

“Este paso al costado abre un espacio para que, de manera armónica con el actual Gobierno, el gremio siga trabajando por el bienestar de las 540.000 familias caficultoras del país, razón de ser de la institucionalidad cafetera. Dejo un gremio unido, un Comité Directivo que sabe trabajar en equipo y tiene claro el direccionamiento institucional, un Congreso Nacional de Cafeteros que sabe para dónde va y promueve las políticas de largo plazo”, añadió Vélez Vallejo.

El líder gremial dijo que este anuncio da inicio a un proceso de sucesión ordenado y pausado, en virtud del cual el Congreso Nacional de Cafeteros elegirá al nuevo gerente general en los próximos meses, pensando siempre en lo mejor para los caficultores, para seguir direccionando a la FNC, al gremio y al sector, por la senda de crecimiento y sostenibilidad, como confirman hoy los buenos resultados.

Además, de acuerdo a Blue Radio, el gerente aseguró que presentó su dimisión porque lo llamaron desde la Casa de Nariño para decirle que el presidente Petro quería una sucesión en el gremio.

“Me llamaron del Palacio de Nariño y me dijeron que el presidente Petro quería que empezara la elección de un nuevo gerente general para la Federación Nacional de Cafeteros, no vale la pena decir quién me llamó, fue alguien de confianza del presidente Petro.

Finalmente agregó Vélez: “Tengo que decir que la dirigencia cafetera estaba sorprendida porque hay muy buenos resultados. No es fácil entender este cambio”, expresó conmovido el gerente del gremio.

Foto: cortesía.