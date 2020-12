Recomendaciones que le ayudarán a disfrutar su prima navideña de manera segura

Imagen de referencia

En Colombia, con el fin de ayudar a la reactivación económica se decretó el adelanto de la prima navideña, permitiendo que millones de trabajadores cuenten con este dinero extra de manera anticipada, lo que obliga por parte de las personas a tener un manejo responsable de este y a observar medidas de precaución para evitar ser víctima de los delincuentes

Pero, así como consumidores y comerciantes ven en este anticipo una gran oportunidad, es necesario tener en cuenta algunas medidas que le ayudarán a prevenir y evitar fraudes y, de este modo, hacer uso de este dinero extra de manera óptima y segura.

Con el fin de ayudar en este propósito, BBVA le comparte unas recomendaciones para que cuide su prima.

En cajeros

Utilice preferiblemente cajeros automáticos internos o en centros comerciales.

2. No retire grandes cantidades de dinero en efectivo.

3. Antes de usar un cajero automático, asegúrese que no tenga elementos extraños en el teclado, pantalla y ranura para insertar la tarjeta o en la de salida de los billetes.

4. En lo posible realice sus compras con tarjetas débito o crédito u otro medio electrónico y disminuya el uso del efectivo. 5. No pida ni acepte recibir ayuda de terceros cuando esté haciendo sus operaciones en el cajero y no permita ver sus claves personales, si tiene alguna dificultad retire inmediatamente la tarjeta y diríjase a la sede de su banco más cercano.

6. No suministre su tarjeta o clave a desconocidos, cambie su clave con frecuencia.

En oficinas

1. No realice transacciones con supuestos asesores en las filas, hall bancario o en los cubículos de la entidad, los únicos sitios autorizados para recibir o entregar dinero son las ventanillas de caja.

2. No reciba dinero de extraños, puede ser víctima del “Paquete Chileno”.

3. Al contar el dinero hágalo con precaución y en forma reservada, no lo haga mientras hace la fila.

4. Al salir de la entidad bancaria no se interrelacione con desconocidos, ni transite por sitios poco concurridos de día o en la noche.

5. Si utiliza el servicio de taxi, trate en lo posible de solicitarlo telefónicamente o a través de las aplicaciones existentes directamente a las centrales reconocidas.

6. Haga uso del servicio de acompañamiento que ofrece la Policía Nacional si lo requiere.

Operaciones virtuales

Las operaciones a través de internet se han convertido en la mejor manera de acceder a productos y servicios sin necesidad de salir de casa, pero para que lo pueda hacer de manera segura y no poner en riesgo sus fondos, es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones:

Primero que todo tenga en cuenta que el banco nunca llama para hablar sobre temas de seguridad o de códigos enviados al celular. Evite responder a esas llamadas.

2. No descargue información de remitentes desconocidos, ni acceda a entrar a páginas que son sospechosas.

3. Ingrese siempre a su entidad bancaria, digitando en su navegador el nombre de la página.

4.Verifique la seguridad de los sitios en donde efectúa transacciones como compras, pagos o transferencias siempre deberá tener la imagen de un candado cerrado y tener la dirección https.

Para conocer más sobre ciberseguridad, ingrese a https://www.bbva.com.co