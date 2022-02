¿Qué es un trader y cómo puede convertirse en uno?

Luego de vivir en Canadá por 20 años, Daniel López, un empresario colombiano nacido en Bello, Antioquia, decidió regresar a Colombia con un solo objetivo; traer un mayor conocimiento sobre el mundo del trading a nivel mundial y los beneficios que puede traer a quienes buscan una independencia financiera.

“Ví que en los países latinos podía tener una gran oportunidad dentro de los mercados y ayudar a que las personas pudiesen ganarse $100, $200 y hasta $300 dólares más al mes”, aseguró.

López incursionó en el mercado bursátil de divisas desde hace siete años y ha tenido tanto éxito que ha logrado ayudar a sus padres a pagar su casa y sus gastos diarios. Así mismo, ha viajado por más de 30 países contando lo enriquecedor de su experiencia como trader, llevando ideas a los jóvenes que buscan ganarse la vida en esta industria.

Sin embargo, es poco lo que se sabe del mundo del trading en el país. Según López, un trader es la persona que comprende y entiende la versatilidad de los diferentes mercados del mundo, e identifica las oportunidades de inversión sea en acciones, divisas o criptomonedas; y cuya principal función es operar el mercado buscando la rentabilidad.

“Todos podemos ser traders, dado a que en nuestro día a día intercambiamos de alguna manera nuestro tiempo y dinero. Un trader es quien encuentra oportunidades dentro del mercado e intercambia estas dentro de la bolsa de valores”, explicó.

Además, según explica López, hoy en día es cada vez más sencillo convertirse en trader ya que Internet brinda un sinfín de herramientas, tanto de formación como de aplicación para poder aprender a invertir con las habilidades que se van adquiriendo.

“Por otro lado, no sé está en la necesidad de estar compitiendo en cuántos niveles profesionales puedes alcanzar, pues el conseguir ser profesional como trader me lleva a no ser dependiente de nadie”, añadió.

Si bien todas las personas pueden ser traders, es clave que la entrega, la consistencia y la dedicación sean constantes para poder ser un trader exitoso. “Un buen trader es tener claro que se debe dedicar tiempo, pues así se reconoce cómo trabaja el mercado y sus patrones”, explicó el empresario y añadió que: “el escuchar a los mentores y tener un buen sistema te ayuda a avanzar y no caer en fracasos”.

Cinco recomendaciones para invertir en 2022

Luego de dar el primer paso y decidir convertirse en un trader, se debe analizar cuáles son las mejores opciones para poder introducirse en el mercado de las inversiones digitales.

De acuerdo con López, se debe tener en cuenta:

Entender que cualquier inversión tiene riesgos y que se debe tener claro que en cualquier momento se puede perder, ya que ninguna inversión está garantizada. Cuando hay una oportunidad de inversión se debe analizar el problema que está solucionando con el activo que se considera va a subir su valor. Analizar las diferentes inversiones, entender que el mundo está digitalizado y que hay diferentes industrias a las cuales se les puede apostar. Comprender y entender que con la oportunidad viene el riesgo, y dejar el miedo a invertir. Entender que no se necesita mucho dinero para invertir, solo se trata de tener la oportunidad y validar si en lo que se va invertir vale la pena, y si se convertirá en una tendencia en el futuro.

Incentivar la cultura del ahorro

Además de saber dónde invertir, López afirma que es clave pensar en el ahorro a futuro y que, si bien es bueno correr el riesgo en el mercado, también es importante guardar dinero pensando en el futuro.

“Quienes tienen una mentalidad sin educación financiera pueden tener una ahorro de 10 millones para comprarse un carro y quienes tienen mentalidad de inversionistas pueden pensar en esos mismos 10 millones para invertir y que estos le den el dinero para posteriormente comprarse el carro y más”, explicó López.

En cuanto a los colombianos, afirma que no hay una cultura financiera del ahorro porque se vive en el presente y sin pensar en el futuro; por tal motivo es clave que en el país haya mejores oportunidades de educación financiera, para poder llegar a fomentar la propia cultura del ahorro.

Finalmente, el empresario, buscará abrirle la puerta a cientos de jóvenes colombianos que quieran entrar en este mercado. Pero ante todo, los invita a evaluar su situación financiera y a analizar cual es el destino que le dan al dinero que pasa por sus manos; aconsejándoles ahorrar del 5 al 15 por ciento, e invertir en diferentes proyectos que tengan lógica y sean realmente buenos.