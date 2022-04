¿Puedo dedicarme a vivir como trader?

¿Te interesa la idea de vivir como trader? Existen muchos motivos por los que empezar a hacer trading y adentrarse de lleno al mercado financiero. Sea cual sea la razón que te haya traído hasta aquí, es importante que conozcas algunas cosas antes de empezar en esta travesía. Y sí, sí puedes dedicar tu vida al trabajo de trader. En este post conoceremos más detalles sobre todo lo que esto involucra y las grandes ventajas que podrás conseguir.

Si quieres vivir como trader piensa en lo siguiente…

Lo mejor que puedes hacer es poner a trabajar tu dinero. De esa manera tendrás la oportunidad de pagar tus cuentas sin problema y podrás atender situaciones de emergencia. Además, también hay que resaltar el hecho de que en ocasiones la mayor limitante para cumplir metas y otros objetivos es el dinero, si inviertes en trading, no habrá obstáculos en este sentido.

¿Qué metas puedes considerar si inviertes en trading?

Asegurar una buena educación profesional para tus hijos.

Montar tu propio negocio, ese con el que siempre has soñado.

Incrementar tus recursos para conseguir a futuro un retiro digno.

Aumentar la lista de patrimonios con la compra de pisos, casas y locales.

Qué estudiar si quiero dedicar mi vida al trading

Con respecto a las carreras universitarias que pueden dirigirte a ser un profesional del trading destacamos las siguientes: economía, administración y dirección de empresas, finanzas y matemáticas. Y en caso de que quieras profundizar en cuanto al tema de las negociaciones, también puedes optar por realizar postgrados como: Banca y Mercados Financieros, o Bolsa y Mercados Financieros.

Sin embargo, es necesario resaltar un hecho… No es una obligación tener toda esta capacitación para poder ser un trader experto y profesional. Aunque el conocimiento es fundamental, también hay que considerar que puedes valerte de cursos online para ingresar en este mundo. Así que, sin importar la edad que tengas, puedes iniciar tu inversión cuando quieras y como quieras.

Importancia de elegir una plataforma trading confiable

Hay que considerar que toda inversión va acompañada de riesgos y que además, si no somos cuidadosos al momento de elegir una plataforma, simplemente pudiéramos perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. De allí la importancia de elegir una plataforma fiable que sea segura y que trabaje de forma legal. Pero ¿Cómo elegir entre tantas opciones? ¿Qué características buscar en una plataforma trading?

Seguridad

Antes de iniciar cualquier tipo de operación, es imprescindible que revises todas las garantías que puede ofrecerte tu plataforma de trading. Y recuerda que aunque a simple vista parezcan demasiadas, ninguna de ellas está de más.

Accesibilidad

Es necesario que tengas claro que no todas las plataformas ofrecen facilidad de acceso. Así que asegúrate de elegir un sitio oficial que te permita ingresar a él sin importar que tengas una portátil, una tablet o cualquier otro dispositivo electrónico.

Cuenta Demo

Un aspecto clave que no debes olvidar, es que el bróker que escojas debe darte la opción de abrirte una cuenta demo, con ella tendrás la oportunidad de operar con dinero ficticio, sin ningún tipo de riesgos y a tu propio ritmo.

Diversificación

Diversificar tu propio capital en diferentes tipos de activos va a influir no solo en la rentabilidad de tu cartera, sino que también te ayudará a reducir los riesgos. Por eso, invierte en activos, como forex, acciones y criptomonedas.

Servicio

Al empezar en el mundo del trading es posible que tengas muchas dudas, por eso, te recomendamos buscar un brokers que tenga servicio al cliente todos los días del año y con una variedad de idiomas considerable, así que no esperes más y comienza a negociar.

Ventajas de vivir como trader

¿Qué opinas de lo que hemos visto hasta ahora sobre vivir como trader? No quedan dudas que son muchas las opciones que tienes al trabajar en el mundo de las negociaciones en línea. Sin embargo, si aún tienes dudas sobre si dedicarte de lleno a ello o no, te hablaremos en esta sección de forma breve sobre las ventajas que tiene ser un trader.

Libertad financiera

Podemos decir que esta es una de las mayores ventajas de vivir como trader. Y al hablar sobre libertad financiera no se refiere sólo a contar con la liquidez suficiente para pagar las cuentas. Conseguir este tipo de libertades significa tener el control de tu propia vida, así tendrás la oportunidad de decidir qué hacer cuando quieras, como quieras, sin que el dinero sea un obstáculo para ello.

Ingresos extras

Tú mismo tienes la oportunidad de decidir qué papel quieres que juegue el trading en tu vida. Aunque es cierto que hemos hablado sobre dedicarse de lleno a ser trader, también es posible que optes por invertir con el fin de tener un ingreso extra solamente. Esta opción también es válida y puedes manejarlo de forma completamente legal, ya que este ingreso tributa como cualquier otro a nivel fiscal.

Trabajo independiente

Para convertirte en un profesional en el mundo del trading no necesitas muchas cosas. Basta con que cuentes con un ordenador y buena conexión a internet. Además, al tratarse de un medio manejado vía online, tienes todas las ventajas que ofrece un trabajo a distancia. Así que tú serás tu propio jefe, y tendrás la potestad de decidir cuándo, cómo y con qué activo operar desde cualquier lugar.

Mayor flexibilidad

No hay nada más agradable en el mundo laboral que establecer tus propias reglas. Así que si te dedicas al trading no dependes de nadie. Tu mismo decidirás cuándo entrar y operar en el mercado financiero. No necesitas de reglas, ni de horarios extensos de trabajo. Y gracias a ello, podrás gestionar tu tiempo tal y como quieres, podrás viajar, compartir con amigos y familiares cuando y como lo prefieras.

Desarrollo personal

En las negociaciones en línea, necesitas trabajar con gráficos, estrategias y mercado. Y gracias a ello, podrás incluso conocerte mejor a ti mismo. Aunque para muchos el dinero y el desarrollo personal no tienen nada en común, la realidad es muy distinta. Este trabajo te pone a prueba ante diferentes situaciones y emociones tales como: alegría, euforia, tristeza, avaricia… Y debido a ello descubres y aprendes mucho más de ti.