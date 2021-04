Probador de productos, una carrera que podemos ejercer desde casa

Imagen de referencia / Pixabay

No existe producto en el mundo que no haya sido probado exhaustivamente antes de su lanzamiento al mercado. No importa si este es físico o intangible, producido por personas o máquinas, la labor del probador es crítica para validar que el producto cumpla con las expectativas. Un trabajo que puede realizarse desde la comodidad del hogar solo si cumplimos con el perfil adecuado.

Para cada producto, un perfil

Como todo empleo, el probador debe cumplir con un determinado perfil según el requerimiento de la empresa. Por ejemplo, para ser probador de Nike debemos practicar algún deporte y cumplir con ciertas medidas en talla y peso, mientras que para la firma de herramientas eléctricas Dewalt debemos tener conocimiento en construcción y mecánica. Estos atributos pueden variar, pero los que constantemente aparecerán son: pasión y experiencia por el producto, excelente comunicación oral y escrita, así como una aguda atención al detalle.

Una vez seleccionados, los probadores recibirán productos o acceso privilegiado a servicios ofrecidos por las empresas. A su vez, tendrán un formulario o encuesta con el que calificarán el producto utilizando para ello sus habilidades y juicio crítico, aportando información detallada de su experiencia. Dependiendo de la empresa, los probadores serán pagados por su reseña, además de quedarse con el producto evaluado.

Probador de perfumes y cosméticos

Para empresas como Garnier, Dior y Mac, contar con un equipo de experimentados y confiables probadores es crucial para asegurarse de que el producto final cumpla las expectativas para las que fue concebido. Estas marcas requieren que sus probadores además de sentir pasión por productos de belleza, cuenten con sentidos más agudos, así como tener conocimiento de cosmética para identificar y comprender como actúan los diferentes compuestos a evaluar.

Entre nuestras funciones deberemos saber apreciar como un perfume evoluciona a lo largo del día y bajo que condiciones, tomar nota de que tan rápido una crema humectante es absorbida y describir los síntomas de una posible reacción alérgica al utilizar un rímel orgánico, a fin de dar una reseña lo más completa posible.

Probador de productos de Amazon

Con cientos de miles de productos para elegir, los usuarios de Amazon encuentran en las reseñas y calificaciones de producto esa útil segunda opinión que les ayudará a decidirse por su compra. Pocos sabemos que dar esa opinión puede convertirse en una carrera.

Para ser un confiable reseñador de Amazon, la honestidad y experiencia con los productos probados son la clave para el éxito. Al tener varias opiniones en el mismo tipo de producto y estas ser calificadas por otros usuarios como una reseña útil, esta será percibida por los algoritmos de Amazon mejorando nuestro ranking. Al mismo tiempo, otros vendedores nos verán como expertos en el tema y contactarán para que reseñemos sus productos a cambio de muestras gratis o generosos descuentos.

Probador iGaming

A diferencia de los productos cuyo éxito está garantizado los servicios de entretenimiento digital como el casino online tienen el desafío de asegurar que la experiencia sea completamente satisfactoria de principio a fin.

Esta es la razón por la que encontramos en portales como Vegaslotsonline, con detalladas reseñas de juegos de casino online. En cada análisis, el equipo de probadores utiliza dinero real para verificar los métodos de pago y validar los bonos por depósito. Así mismo, dedica varias horas para conocer al detalle todos los aspectos de juegos como tragamonedas, cartas y ruleta. De este modo, podemos estar seguros de que se ha comprobado cuan óptimas son las medidas de seguridad y cómo varía la jugabilidad desde el celular o la computadora.

Ayudar a crear confianza en las personas en sus decisiones es una labor que difícilmente puede ser reemplazada en las empresas al momento de perfeccionar sus productos, pues la honestidad sigue siendo una virtud provechosa y por la cual seremos recompensados.