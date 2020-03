“No hace falta empleo, hace falta que la gente se alinee con empleos disponibles”: Presidente Casalimpia

Camilo Giraldo, presidente de la junta directiva de Casalimpia / Archivo particular

En las últimas décadas son muchos los sectores y las empresas que se han visto impactados por los avances tecnológicos. Algunos incluso han reemplazado funciones humanas por equipos que hacen las tareas de manera más fácil, rápida y correcta. Sin embargo, hay uno que a lo largo del tiempo se ha mantenido firme a sus raíces que tienen que ver con la captación de capital humano: la limpieza y el aseo de espacios.

Hablamos con Camilo Giraldo, presidente de la junta directiva de Casalimpia, la empresa colombiana que lidera este sector y que logrado mantenerse líder en un mercado cada vez más

acaparado por la tecnología; sobre la fórmula de éxito de la compañía y las claves para impulsar la generación de empleo en Colombia.

¿Cuál es la historia de Casalimpia?

Camilo Giraldo: La historia de Casalimpia se traduce en una historia de 60 años. En el año 1959 mi tío Hernando Giraldo Álvarez pensó en crear una pequeña empresa para crear servicios de limpieza a comercios y a industrias. Así comenzó, con algo pequeño, tenía un empleado de medio tiempo, compró crédito una brilladora, una docena de traperos y de escobas. Comenzó poco a poco, hasta que al fin consiguió un contrato importante con el Aeropuerto El Dorado.

En 1974, cuando ingresé, Casalimpia tenía 120 empleados y hoy tenemos unos 17.000.

¿Cuál es la realidad de Casalimpia?

C.G: Hoy en día tenemos una organización que tiene seis empresas, la más representativa es Casalimpia, como firma de aseo y mantenimiento. También están Sevin (empresa de seguridad privada), Almomento (servicios temporales y outsourcing), Industrias Biggest (fábrica de insumos para la limpieza), Multiempresas (comercializadora de maquinaria y productos para la limpieza) y Servilimpia (servicios especializados de alta dificultad como alturas, y lugares confinados como silos, trabajos de jardinería y paisajismo).

En total, toda la organización tiene 20.000 colaboradores. Estamos en el ránking de las compañías que más generan empleo. El 80% de nuestro personal corresponde a madres cabeza de familia.

¿Cual ha sido la fórmula que le ha permitido a Casalimpia mantenerse en el mercado como una de las empresas más reconocidas de este campo?

C.G: En primer lugar, somos la empresa más antigua en este campo, y una gran ventaja es que siempre ha sido una empresa 100% familiar. Ya vamos en la tercera generación gracias a que tenemos protocolo de familia hace bastantes años.

También hemos tenido mucha insistencia y ganas de hacer país para crecer más y más.

C.G: Cuando se habla de desempleo uno a veces se queda sorprendido, porque muchas veces nosotros carecemos de mano de obra. Desgraciadamente las nuevas generaciones no son muy estables. Después de que la empresa se gasta una plata en capacitación, es muy normal que la persona después de quince días de estar capacitándose llegue al primer puesto de trabajo y diga: “esto no me gustó” y hasta ahí llegó.

Yo pienso que no hace falta empleo, hace falta que la gente se alinea más con los empleos que están disponibles.

¿Cuál es el perfil de la gente que trabaja en Casalimpia?

C.G: Por lo general son bachilleres, pero los colaboradores promedios son personas que prestan el servicio de aseo.

Partiendo de lo que dijo un momento que no hace falta empleo, sino gente que se alinee con los empleos disponibles, ¿Qué consejo le da a las personas que ingresar a trabajar en su compañía?

C.G: Sencillamente ser constantes, y saber que las cosas no son fáciles. Ellos saben para que trabajo están contratándose, pero a veces no les gusta el trabajo que les toca hacer.

Hablemos sobre el futuro de la compañía, ¿Como se está integrando Casalimpia a los cambios tecnológicos que se están dando actualmente?

C.G: Hemos creado unos servicios por medio de una app por la que suministramos personal para limpieza de hogares de medio tiempo y de tiempo completo, y esperamos de aquí a junio o julio abrir ese servicio por medio de esa app, para niñeras. Y hacia finales del año esperamos tener el servicio de cuidado al adulto mayor.

¿Qué tarifa manejan estos servicios?

El servicio de limpieza de hogares vale alrededor de 45.000 – 48.000 cuatro horas, y el servicio de ocho horas vale al rededor de 80.000. Cabe anotar que esto incluye toda la carga prestacional del trabajador.