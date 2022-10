“No conviene en plena recesión mundial, meter una reforma tributaria”: Andrés Forero

Por: Diego Amado

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, en entrevista con el periodista de Confidencial Colombia, Diego Amado, explica las razones del partido político para presentar una ponencia negativa al proyecto de reforma tributaria del gobierno del presidente, Gustavo Petro.

¿cuáles son los puntos del proyecto de reforma tributaria que no le gusta al Centro Democrático?

Andrés Forero: En primer lugar, nosotros consideramos que plantear una reforma tributaria cuando el mundo se esta avocando a una crisis económica para el año 2023 nos parece un error. Hemos visto como el país estaba recuperándose económicamente de manera bastante significativa, un crecimiento muy importante en el año 2021; el crecimiento más alto de la región, y ya nos anuncian que el 2023 vamos a crecer al 0%. Entonces nos parece muy riesgoso estas medidas en plena crisis y en plena recesión mundial. Ya se ha hablado de que Europa y Estados Unidos muy probablemente van a entrar en recesión el próximo año y eso obviamente afecta a nuestro país.

¿Qué otro riesgo ven a futuro?

Andrés Forero: Alguna de las medidas que se tomaron en el Gobierno anterior implicaron un incremento significativo en el recaudo que puede mostrar la DIAN. Hoy, lo han tratado de hacer ver como si fuera mérito del nuevo director de la entidad. Eso realmente responde a medidas que se tomaron antes y vamos a ver si le están poniendo un palo en la rueda al proceso de recuperación económica y generación de empleo. Se va a frenar el crecimiento del país, y por cada uno de los puntos de crecimiento del país que se disminuyan obviamente el recaudo disminuye. También se le está subiendo a los dividendos, con eso obviamente van a desincentivar las inversiones en el país, que generan más empleos.

¿Qué piensan del impuesto a las bebidas azucaradas y a los plásticos?

Andrés Forero: Los impuestos saludables y el impuesto de plásticos de un solo uso, son impuestos regresivos, tienen un mayor impacto en las personas de menos recursos. Lo que nosotros le decimos al Gobierno es que no les cobre a las personas más pobres por esos alimentos. Estoy de acuerdo en que busquemos la manera para que mejoremos nuestros patrones de consumo, en que mejoremos nuestras formas de vida, pero no con impuestos sin haber hecho pedagogía, porque si pasa eso, lo que va a pasar es que la gente va a seguir con los mismos patrones de consumo, pero teniendo que pagar más.

Por esas y otras razones hemos decidido decirle no a la reforma tributaria de Gustavo Petro, nos parece además que no tiene razón de ser que ellos digan que rasparon la olla cuando vemos que hubo un incremento de 52 billones de pesos en el presupuesto del 2023 con respecto al año 2022 y hemos visto que el presidente se está gastando la plata de los colombianos en televisores de 27 millones de pesos en edredones de plumas de ganso de 4 millones de pesos y un largo etcétera.

¿Qué alternativas le han dado al Gobierno Nacional para cubrir toda esa inversión que piensa hacer?

Andrés Forero: No hay déficit. Lo que le hemos dicho es que profundice esas medidas de recaudo que han dado tan buenos resultados en los últimos 2 años, en el gobierno del presidente Duque y en el tiempo que llevan como Gobierno. Nosotros creemos que no conviene en plena recesión mundial, meter una reforma tributaria. Llevábamos un proceso de recuperación ejemplar no solamente en América latina sino en el mundo. Este año 2022 gracias a las medidas del gobierno anterior íbamos a tener el mayor crecimiento de la región y lamentablemente ya nos ha dicho el Banco de la Republica que sus proyecciones para el próximo año es que no vamos a crecer.

Ustedes hablan de que no hay déficit, pero la comisión de empalme del presidente Gustavo Petro dijo que sí había un déficit de 5,6% del PIB, ¿a quién le debemos creer?

Andrés Forero: Que revisen el presupuesto que se esta aprobando en este momento en la Cámara y en el Senado, si usted revisa el incremento que se está presentando con respecto al año 2022, es de 52 billones de pesos. Si hubiera un déficit no hubiera un incremento de más del 14%. Hay algunos programas sociales, que se acaban en el año 2022, en particular el de ingreso solidario. Ese fue un subsidio que surgió por cuenta de la pandemia y ese ha sido uno de los subsidios que ellos dicen que supuestamente están desfinanciados, lo que pasa es que ese proyecto y lo debería saber mejor que nadie el presidente de la republica que fue senador durante el gobierno anterior, tenía un límite en el tiempo; se preveía que se acabará ahorita en el año 2022 y le corresponde a este gobierno, definir si se necesita expandir para el próximo año o no.