Los motivos a los que Netflix le atribuye su histórica caída en la bolsa

Las acciones de Netflix se dejaban este miércoles más de un 37% de su valor tras la apertura de Wall Street, después de que la plataforma de ocio en streaming confirmase la pérdida de 200.000 usuarios de pago durante el primer trimestre de 2022 y anticipase un descenso de otros 2 millones de abonados en el segundo trimestre.

En concreto, antes de cumplirse la primera hora de negociación en el parqué, las acciones de Netflix cotizaban a 217,52 dólares, frente a los 348,61 dólares del cierre de ayer, lo que supone una bajada del 37,60% y eleva al 64% la depreciación de sus títulos en lo que va de año, tras despedir 2021 en 602,44 dólares.

Netflix obtuvo un beneficio neto de 1.597 millones de dólares (1.480 millones de euros) en los tres primeros meses de 2022, lo que representa una caída del 6,4% respecto del resultado contabilizado un año antes por la compañía estadounidense de distribución de películas y series ‘online’, que perdió 200.000 suscriptores entre enero y marzo, en lo que supone la primera bajada de abonados en una década.

En los tres primeros meses de 2022, Netflix recortó su base de abonados en todo el mundo a 221,64 millones, lo que representa un incremento de 14 millones de usuarios de pago o del 6,7% respecto del primer trimestre de 2021, pero una bajada de 200.000 abonados en comparación con el cuarto trimestre del año pasado, su primer retroceso en una década.

Además, la multinacional de Los Gatos anticipa que su cifra de abonados en todo el mundo seguirá cayendo durante el segundo trimestre, cuando prevé contar con 219,64 millones de suscriptores, alrededor de 2 millones de usuarios de pago menos que en el primer trimestre.

Netflix ha señalado que sus resultados del primer trimestre reflejan el impacto de la suspensión de su servicio en Rusia y la liquidación de todas las cuentas de pago rusas, lo que se tradujo en la pérdida de 700.000 abonados, sin el cual la plataforma habría elevado en medio millón de usuarios su cifra de suscriptores.

A pesar de esta pérdida de abonados, la cifra de ingresos de la compañía en el primer trimestre aumentó un 9,8%, hasta 7.868 millones de dólares (7.293 millones de euros) y la multinacional confía en que entre abril y junio la facturación crecerá un 9,7% interanual, hasta 8.053 millones de dólares (7.464 millones de euros).

No obstante, la plataforma ha reconocido que el crecimiento de los ingresos “se ha desacelerado considerablemente”, señalando las dificultades para aumentar su facturación relacionadas con una penetración relativamente alta en los hogares, cuando se incluye la gran cantidad de cuentas compartidas, combinada con la competencia.

“No estamos aumentando los ingresos tan rápido como nos gustaría”, ha admitido la empresa, que estudia fórmulas para monetizar aquellos hogares que disfrutan del servicio de Netflix mediante cuentas compartidas y que la compañía estima en unos 100 millones de usuarios adicionales potenciales.

En este sentido, el co-consejero delegado de Netflix, Reed Hastings, admitió durante una conferencia con analistas que la compañía estudia el lanzamiento de un plan de menor coste en el que se incluiría el visionado de anuncios publicitarios.

“No es una solución a corto plazo, porque una vez que comienza a ofrecer un plan de menor precio con anuncios como opción, algunos consumidores lo toman. Y tenemos una gran base instalada que probablemente esté muy contenta donde está”, indicó el ejecutivo, subrayando que, en términos de potencial de ganancias, el mercado publicitario ‘online’ ha avanzado.

“Probablemente no estemos tan avanzados, pero no, creo que está bastante claro que está funcionando para Hulu. Disney lo está haciendo. HBO lo hizo. No creo que tengamos muchas dudas de que funciona”, añadió Hastings. “Así que creo que realmente entraremos”, afirmó, aclarando que los usuarios que prefieran disfrutar del servicio sin anuncios podrán seguir haciéndolo, mientras que si se prefiere pagar un precio más bajo a cambio del visionado de anuncios también será posible.