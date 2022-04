Elon Musk ha cumplido su objetivo y ha conseguido convencer a la junta directiva de que acepte su oferta para hacerse con la totalidad de la compañía. Así empieza una nueva era en la red social.

La cuantía supone que Musk ha triunfado con la oferta “final” de 54,20 dólares por acción que presentó ante la junta directiva de Twitter, y que en su momento suponía una valoración de 43.000 millones de dólares.

Según el registro en el SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EEUU), 25.000 millones han sido obtenidos por un préstamo, mientras que 22.000 millones provienen del patrimonio personal del propio Musk.

Todo empezó en marzo, cuando el fundador de Tesla y SpaceX adquirió el 9,2% de Twitter, convirtiéndose en el mayor accionista de la compañía; desde entonces, ocurrió lo que sólo puede definirse como un ‘culebrón’, con Twitter intentando calmar las aspiraciones de un Musk obsesionado con cambiar elementos básicos del servicio como la moderación de contenido o el polémico botón de editar. El acuerdo que metía a Musk en la junta directiva finalmente no se cumplió, y poco después el magnate lanzó una OPA hostil, gracias a una financiación de 46.500 millones de dólares.

Aunque la reacción inicial de la junta directiva fue negativa, en el fin de semana la situación dio un vuelco, y la junta se mostró mucho más receptiva a un acuerdo. Finalmente, se ha confirmado que Musk pasa a ser el nuevo propietario de la compañía, con una oferta que definió como la “mejor y final”. Fue el propio Musk el que primero confirmó la firma, antes incluso que Twitter.

La reacción en la red social, como era de esperar, ha sido divisiva. Era evidente para mucha gente que Twitter necesitaba un gran cambio interno si pretendía sobrevivir; pero la esperanza de algunos era que la marcha de su fundador, Jack Dorsey, y el nuevo CEO, Parag Agrawal, sería el catalizador necesario.

El propio Musk parece ser consciente de que esta operación provocará la huida de muchos usuarios; en un mensaje publicado incluso antes del anuncio oficial, espera que sus “peores críticos sigan en Twitter”, porque eso es “lo que significa la libertad de expresión”. De esta manera, también responde a las acusaciones de que usaría este control sobre la red social para eliminar críticos contra sus compañías, como Tesla.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

